Një banesë pranë detit për çdo verë
Pushimet bëhen më të lehta kur e keni hapësirën tuaj pranë detit. Holiday In 2, në zonën e Kunes në Shëngjin, sjell banesa të përshtatshme për familjet dhe çiftet që kërkojnë rehati, afërsi me plazhin dhe një ambient të organizuar për qëndrimet verore.
Të kesh një banesë në Holiday In 2 do të thotë të mos nisësh çdo vit nga fillimi me kërkimin e akomodimit. Hapësira juaj është gjithmonë gati për fundjava, pushime familjare apo qëndrime më të gjata pranë detit.
Projekti i zhvilluar nga Edil Project kombinon banesat funksionale me hapësirat e gjelbra dhe qetësinë e zonës. Afërsia me plazhin e bën më të thjeshtë organizimin e ditëve, duke ju dhënë më shumë kohë për pushim dhe më pak shqetësime gjatë sezonit.
Përveç përdorimit personal, një banesë pranë detit përfaqëson edhe një investim afatgjatë, të cilin mund ta shfrytëzoni çdo verë.
Sigurojeni sot banesën tuaj në Holiday In 2 dhe bëjeni detin pjesë të pushimeve tuaja çdo vit.
Për më shumë informata rreth banesave dhe për ta planifikuar vizitën tuaj në Holiday In 2, kontaktoni përmes kanaleve zyrtare.
Numri kontaktues: +355 69 203 5005
Email: info@edilproject.al
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Uebfaqe: edilproject.al