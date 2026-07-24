Rama: Fitorja e 83 mandateve ishte bekim dhe mallkim njëkohësisht
Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se fitorja e Partisë Socialiste në zgjedhje, e cila i siguroi 83 mandate, përbën njëkohësisht një bekim dhe një përgjegjësi të madhe.
Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e zgjeruar me Grupin Parlamentar ai u shpreh se besimi i qytetarëve i jep qeverisë forcën për të vijuar reformat, por njëkohësisht bën që qytetarët të kërkojnë llogari për çdo problem që haset.
Sipas tij, qeveria nuk duhet të ankohet për këtë realitet, por ta pranojë dhe të punojë edhe më shumë.
Kryeministri shtoi se faktet dhe arritjet nuk mjaftojnë nëse nuk shoqërohen me empati, duke nënvizuar se një e vërtetë e thënë me arrogancë mund të humbasë përballë një gënjeshtre të thënë me empati.
“Pas fitores së madhe që na dha 83 mandate, ajo fitore, sa është bekim, është edhe mallkim. Është bekim, sepse na dha forcën për të vazhduar transformimin me besimin e madh të popullit. Është edhe mallkim, jo vetëm sepse, për shkak të atij besimi të madh që na dhanë shqiptarët, ata shohin te ne shkakun e çdo gjëje që nuk shkon, por edhe sepse fitoret e mëdha, si ajo e qershorit të shkuar, e vënë në peshore çdo përplasje mes realitetit dhe pritshmërive të qytetarëve. Këto pritshmëri, sado të paarsyeshme mund të duken, nuk krahasohen më me të djeshmen, por me Evropën e zhvilluar.
Ne nuk duhet të ankohemi, por duhet ta pranojmë këtë dhe të bëjmë edhe më shumë.
Faktet tona nuk dëgjohen, jo sepse janë të rreme, por sepse, kur një e vërtetë thuhet pa empati, madje me arrogancë, mund të humbasë përballë një gënjeshtre të thënë me empati”, u shpreh Rama. /euronews.al/