Puka, makina e djegur dhe një sekret i madh: Misteri i italianit që u kthye nga “varri”
Më 6 janar 2021, një telefonatë urgjente në sallën operative të Policisë së Pukës do të hapte një nga dosjet më të pazakonta hetimore në Shqipëri.
Një automjet i përfshirë nga flakët ishte gjetur buzë një gremine, ndërsa brenda tij autoritetet zbuluan mbetje kockore.
Në orët e para të hetimit askush nuk e dinte nëse bëhej fjalë për një aksident tragjik apo për një vrasje të organizuar. Dyshimet u shtuan kur ekspertët konstatuan se në automjet nuk kishte një trup të identifikueshëm, por vetëm mbetje kockore të vendosura në mënyrë të pazakontë.
Hetimet shqiptare dhe italiane u përqendruan shpejt te një emër: Davide Pecorelli, biznesmeni italian nga Perugia, i lindur më 23 nëntor 1975, i cili rezultonte i zhdukur.
Oficeri i dosjes, Fatbardh Kuliçi, ka treguar se analiza e provave ngriti dyshime të forta se skena ishte inskenuar.
“Ekspertët na thanë se në rast djegieje të një kufome, skeleti mund të mbetet në sedilje, por nuk mund të shpërndahej në atë mënyrë”, ka deklaruar ai.
Nga arbitër futbolli në biznesmen të falimentuar
Pecorelli nuk ishte një figurë e panjohur në Itali. Para se të hynte në botën e biznesit, ai kishte qenë arbitër futbolli në nivele profesionale të Serisë A dhe Serisë B. Më pas u orientua drejt industrisë së kozmetikës, ku ndërtoi një biznes me dhjetëra punonjës.
Por pandemia e COVID-19 do të ndryshonte gjithçka.
Sipas rrëfimit të tij, kriza ekonomike e vitit 2020 e çoi biznesin drejt falimentimit me humbje prej miliona eurosh. Ai kishte hapur aktivitet edhe në Shqipëri, ku synonte të zgjeronte tregun e produkteve kozmetike.
“Pandemia më shkaktoi faliment prej disa milionë eurosh. Nga aty nisi gjithçka për mua dhe rashë në depresion”, ka rrëfyer Pecorelli.
Në janar të vitit 2021 ai udhëtoi drejt Shqipërisë për të kërkuar mundësi të reja biznesi, por sipas tij gjendja financiare ishte përkeqësuar.
Gjurmët që çuan hetuesit te inskenimi
Hetuesit rindërtuan lëvizjet e tij përmes GPS-it të makinës me qira dhe kamerave të sigurisë. Automjeti kishte lëvizur në disa zona të Shqipërisë së Veriut, përfshirë Shkodrën, Vaun e Dejës, Mjedën, Bushatin dhe Pukën.
Kamerat e sigurisë e shfaqnin Pecorellin duke udhëtuar i vetëm, me përjashtim të një takimi me një person tjetër në zonën e Shirokës.
Në Pukë ai qëndroi disa net në një hotel në qendër të qytetit. Sipas hetimit, pikërisht aty ai kishte planifikuar zhdukjen e tij.
Pecorelli ka rrëfyer se në atë periudhë kishte menduar t’i jepte fund jetës për shkak të presionit financiar, por më pas ndryshoi plan.
Rrëfimi për planin me kockat
Sipas versionit të tij, ai kishte takuar një prift në Shkodër, të cilit i kishte treguar gjendjen e rëndë psikologjike dhe financiare.
Ai pretendon se prifti i kishte ofruar një tjetër zgjidhje: inskenimin e vdekjes së tij.
Sipas rrëfimit të Pecorellit, plani ishte që në makinën e tij të vendoseshin mbetje kockore dhe më pas automjeti të digjej, në mënyrë që gjithçka të dukej si një aksident fatal.
“Duhej të dukej si një aksident me makinë. Lashë kockat brenda dhe më pas i vura flakën makinës”, ka treguar ai.
Megjithatë, automjeti nuk ra në greminë siç ishte planifikuar. Pecorelli tha se u largua me një makinë tjetër dhe e la pas skenën e djegies.
Nëntë muaj më pas, “i vdekuri” gjendet i gjallë
Ndërsa në Shqipëri dhe Itali hetuesit kërkonin autorët e një vrasjeje të dyshuar, Pecorelli u shfaq i gjallë rreth nëntë muaj më vonë.
Ai u gjet pranë ishullit Montecristo në Itali, një ngjarje që mediat italiane e cilësuan si historia e “të mbijetuarit të Montecristos”.
Pas zbulimit të së vërtetës, hetuesit konfirmuan se bëhej fjalë për një zhdukje të inskenuar.
Autoritetet shqiptare dhe italiane kishin kryer qindra verifikime, analiza ADN-je dhe kontrolle të gjurmëve për të zbardhur misterin.
Hetimi dhe pasojat për policinë
Në fillim të hetimit, disa efektivë të Policisë së Kosovës? (Shqipërisë) u përballën me masa administrative pasi automjeti ishte lëvizur nga vendi i ngjarjes për shkak të kushteve të vështira atmosferike.
Sipas policisë, veprimi ishte bërë për arsye sigurie, por në fazat e para të hetimit u konsiderua si cenim i mundshëm i skenës së krimit.
Megjithatë, me zbardhjen e plotë të rastit, rezultoi se nuk kishte pasur një vrasje, por një skenar të ndërtuar për zhdukjen e një personi që përballej me vështirësi të mëdha financiare.
Historia e Davide Pecorellit mbetet një nga rastet më të pazakonta kriminale në rajon, ku një automjet i djegur në një rrugë malore të Pukës nisi një hetim ndërkombëtar për vrasje, por përfundoi me zbulimin e një zhdukjeje të inskenuar./TCH/