'Të ruajtura në rafte', drejtori i shërbimeve funerale në Britani përballet me burgim për trupat e pakrematizuar
Një drejtor i shërbimeve funerale në Britani u përball me një dënim të mundshëm me burg të hënën, për një skandal që pa trupat e lënë "të ruajtur në rafte" dhe të pakrematizuar, ndërsa të afërmve iu dha hiri i njerëzve të tjerë, duke nxitur thirrje për rregullim më të rreptë të industrisë së funeraleve.
Pasi mori një informacion, policia kontrolloi ambientet e shtëpisë funerale të Robert Bush dhe gjeti 31 trupa në frigorifer që duhej të ishin djegur muaj më parë, përfshirë një foshnjë të vdekur, trupi i të cilit kishte qenë atje për gati dy vjet.
Ata gjetën gjithashtu më shumë se 100 grupe hiri, transmeton Telegrafi.
"Kishte trupa të ruajtur në rafte në të dy anët e dhomës", tha avokati në Gjykatën e Hull në Anglinë verilindore.
"Shumica dërrmuese ishin të zbuluara dhe në gjendje të ndryshme dekompozimi", shtoi ai.
Në intervistën e tij të parë policore, Bush tha se kishte hasur probleme me fluksin e parave sepse "njerëzit nuk paguanin gjithmonë" dhe se kishte borxhe prej rreth 90,000 funte (104,000 euro).
Ai tha se kishte vështirësi të përballonte pagesat e qirasë dhe besonte se kishte rreth 30 trupa në njërën nga shtëpitë e tij të varrimit, pesë ose gjashtë prej tyre "të kohëve të fundit" dhe në pritje të kremimit.
Megjithatë, prokurori hodhi poshtë vështirësitë financiare si një shpjegim për atë që kishte ndodhur.
Më shumë se 3 milionë funte (3.5 milionë euro) u paguan në biznes midis marsit 2017 dhe prillit 2024, ndërsa çdo kremim kushtoi rreth 500 funte (580 euro), tha prokurori Richard Paxton.
"Bush zgjodhi të mos merrej me ato trupa që i ishin besuar, por të vepronte siç zgjodhi dhe të shpenzonte paratë për veten dhe të tjerët", tha ai, duke shtuar se Bush ishte përfshirë në "shpenzime personale të tepërta".
Rasti ka ripërtërirë gjithashtu shqyrtimin e rregullimit të industrisë së funeraleve. Në Angli dhe Uells, drejtorët e funeraleve mund të operojnë pa licencë, ndërsa kushdo është i lirë të krijojë një biznes funerali.
Skocia prezantoi një Kod Praktik të Drejtorëve të Shërbimeve Funerale në mars të vitit 2025.
Bush, i cili drejtonte Legacy Independent Funeral Directors në Hull, gëzonte besimin e familjeve të të pikëlluarve, por i keqtrajtonte ata në një "shkallë pothuajse industriale", tha Paxton.
Policia nisi një hetim në mars të vitit 2024 pasi mori një informacion në lidhje me shqetësimet për "të ndjerin" në shtëpinë e funeralit.
Më shumë se 100 viktima pritet të japin deklarata gjatë seancës së dënimit.
Bush ka pranuar dhjetëra akuza, duke përfshirë parandalimin e varrimit të ligjshëm dhe të denjë, vjedhjen dhe mashtrimin.
Katër nga akuzat për mashtrim lidhen me paraqitjen e rreme të hirit grave si mbetjet e fëmijëve të tyre të palindur. /Telegrafi/