PSG po përgatit një ofertë të dytë të përmirësuar për transferimin e yllit të Ajaxit
Pavarësisht se oferta e tyre fillestare prej 40 milionë eurosh u refuzua nga Ajax për nënshkrimin e Mika Godts, Paris Saint-Germain po planifikon të dërgojë një ofertë të përmirësuar.
Sipas asaj që raportohet nga Telegraaf, parisienët po përgatisin një ofertë me vlerë rreth 50-55 milionë euro për të arritur një marrëveshje me Ajaxin.
Kampionët evropianë janë të bindur se do të arrijnë një marrëveshje pasi kanë rënë dakord për kushtet personale me sulmuesin anësor belg shumë të vlerësuar.
🚨🎖️| JUST IN: PSG are indeed preparing a second new bid to Ajax for Mika Godts in region of € 50-55M. The player is pushing to join Paris and is awaiting a club-to-club agreement, reports @MikeVerweij. pic.twitter.com/sRJGzKZqrS
— PSG Report (@PSG_Report) August 6, 2026
Gjigantët e Eredivisie kanë deklaruar më parë se do ta shisnin Godts vetëm për një çmim të përshtatshëm.
21-vjeçari është identifikuar si zëvendësues i Bradley Barcolës, i cili mund të largohet këtë verë, me Liverpoolin e interesuar.
Pas një sezoni të shkëlqyer 2025/26, Godts ka vazhduar formën e tij të shkëlqyer në edicionin kualifikues të Ajaxit për Ligën e Konferencës deri më tani, duke shënuar një gol dhe duke dhënë dy asistime në tre ndeshje. /Telegrafi/