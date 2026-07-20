Android Auto më në fund fillon të lansojë një shpejtësimatës në Google Maps
Nuk është aspak e gjerë në këtë pikë, por më në fund po shohim shenja se Android Auto po ofron mbështetje për një shpejtësimatës të drejtpërdrejtë.
Google Maps-it i është dashur shumë kohë për të ofruar mbështetje për kufijtë e shpejtësisë, por është dashur edhe më shumë kohë për të sjellë një shpejtësimatës të drejtpërdrejtë për të treguar shpejtësinë tuaj aktuale në Android Auto.
Dhe arsyeja nuk është veçanërisht e qartë, pasi Google prezantoi mbështetje për këtë në korrik 2024 për CarPlay të Apple, dhe ka qenë aktiv edhe në telefonat Android për një kohë të gjatë.
Më në fund, megjithatë, duket se po bëjmë përparim, transmeton Telegrafi.
Të paktën disa përdorues të Android Auto në Reddit raportojnë se e kanë parë shpejtësimatësin të shfaqet në panelin e tyre.
Ky përdorues ndodhet në Kanada dhe përdorte versionin e aplikacionit 26.29.02.946673643, i disponueshëm në programin beta.
Ende nuk po e shohim këtë në anën tonë, dhe nuk ka raporte të tjera që qarkullojnë. Pra, të paktën për momentin, nuk mund të themi se kjo është gjerësisht e disponueshme.
Por pas vitesh pritjeje, është mirë që kjo më në fund po ndodh. Ashtu si me çdo veçori të Android Auto, megjithatë, mund të duhen shumë kohë që kjo të jetë e disponueshme për të gjithë.
Na tregoni në komentet më poshtë nëse shihni një shpejtësimatës në Android Auto në Google Maps.
Sigurisht, Waze ka mbështetur një shpejtësimatës në Android Auto për vite me radhë. /Telegrafi/