Oferta prej 130 milionë eurosh refuzohet nga Galatasaray për yllin e madh
Galatasaray ka refuzuar një ofertë marramendëse prej 130 milionë eurosh për sulmuesin nigerian Victor Osimhen, duke mos pranuar as të nisë negociatat me klubin saudit Al-Hilal.
Sipas gazetarit Florian Plettenberg të SkySport, Al-Hilal ka paraqitur përmes një ndërmjetësi një propozim verbal prej 130 milionë eurosh për transferimin e 27-vjeçarit.
Klubi saudit synon të bëjë një tjetër goditje të madhe në afatin kalimtar veror, duke afruar një prej sulmuesve më të kërkuar në futbollin evropian.
Megjithatë, shuma e jashtëzakonshme nuk ka ndryshuar aspak qëndrimin e drejtuesve të Galatasarayt.
Klubi turk nuk është i gatshëm të negociojë për Osimhenin dhe për momentin, nuk ka ndërmend të ulet në tryezë me përfaqësuesit e Al-Hilalit.
Galatasaray i vendosur për Osimhenin
Në Stamboll, Osimhen konsiderohet si një element kyç i projektit sportiv të klubit.
Sulmuesi nigerian realizoi 22 gola dhe dha gjashtë asistime në 32 paraqitje gjatë sezonit të kaluar, duke u shndërruar në një prej figurave kryesore të skuadrës.
Drejtuesit e Galatasarayt preferojnë të ruajnë konkurrueshmërinë e ekipit, si në kampionatin turk, ashtu edhe në arenën evropiane, në vend që të përfitojnë financiarisht nga shitja e yllit të tyre.
Ndërkohë, Al-Hilal vazhdon të shqyrtojë alternativa të nivelit të lartë për përforcimin e repartit ofensiv.
Mbetet për t’u parë nëse klubi saudit do të rikthehet me një ofertë zyrtare me shkrim, por për momentin, dera e largimit të Osimhenit nga Galatasaray duket plotësisht e mbyllur.
Afati kalimtar i verës do të tregojë nëse fuqia financiare e klubeve saudite do të jetë në gjendje të ndryshojë qëndrimin e palëkundur të klubit turk. /Telegrafi/