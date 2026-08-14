Rikthehu në shkollë me Decathlon: Gati për një vit të ri plot energji dhe aventura
Me afrimin e fillimit të vitit të ri shkollor, Decathlon sjell kampanjën “Back to School”, e cila do të zhvillohet nga 14 Gusht deri më 14 Shtator, duke sjellë për familjet një përzgjedhje të gjerë produktesh me çmime të lira, për një rikthim sa më të lehtë dhe aktiv në shkollë.
Një vit i ri shkollor sjell synime të reja, rutina të reja dhe shumë mundësi për të qenë aktiv. Përmes kësaj kampanje, Decathlon synon të mbështesë fëmijët dhe prindërit në përgatitjet për sezonin e ri, me produkte të përshtatshme si për ditët në shkollë, ashtu edhe për aktivitetet sportive pas mësimit, duke ofruar zgjidhje praktike për çdo buxhet.
Gati për shkollë, gati për sport
Në fokus të kampanjës janë çantat, këpucët sportive, veshjet dhe aksesorët, me një përzgjedhje produktesh me çmime të përballueshme, që u duhen fëmijëve për një fillim të ri shkollor, së bashku me produkte për sportet dhe aktivitetet e tyre të preferuara.
Për të zbuluar përzgjedhjen e produkteve Back to School, familjet mund të vizitojnë dyqanin Decathlon në Prishtina Mall ose të bëjnë porositë online përmes decathlonkosovo.com.
Me mesazhin “Këtë vit, rikthehu në shkollë me Decathlon”, kampanja sjell një fillim të ri të mbushur me energji, lëvizje dhe mundësi të reja. Sepse një vit i ri shkollor është më shumë se një rikthim në klasë, është fillimi i shumë aventurave të reja