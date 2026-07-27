Pamje tronditëse nga India, polici nxjerr AK-47 dhe qëllon ndaj protestuesve
Autoritetet indiane kanë pezulluar një oficer policie i cili qëlloi me pushkë automatike në ajër për të shpërndarë një protestë studentore në shtetin lindor të Biharit gjatë fundjavës, e fundit në një seri protestash të të rinjve që kanë çuar tashmë në dorëheqjen e ministrit federal të arsimit, raporton Reuters.
Policia po përballet me akuza për përdorim të tepruar të forcës gjatë protestave, duke përfshirë rrahjen e studentëve me shkopinj gome dhe përdorimin e gazit lotsjellës në përpjekje për të ndaluar një marshim prej dhjetëra mijëra njerëzish që marshuan drejt ndërtesës së parlamentit në New Delhi më 20 korrik.
Studentët dhe dëshmitarë të tjerë postuan video të incidentit në rrjete sociale, dhe policia konfirmoi vërtetësinë e tyre.
Ato tregojnë një oficer policie me uniformë speciale duke vrapuar drejt protestuesve në qytetin Siwan.
Më pas ai drejtoi një pushkë AK-47 drejt tyre dhe qëlloi të paktën tre herë në ajër.
Një zyrtar i lartë i policisë së Biharit, Nilesh Kumar, tha se askush nuk u lëndua.
Sipas tij, pushka automatike iu dha një polici nga njësia e inteligjencës, e cila normalisht merret me kriminelë të rrezikshëm.
"Polici e përdori AK-47 gabimisht. Kjo nuk mund të justifikohet në asnjë mënyrë", tha Nilesh Kumar, zëvendësinspektor i përgjithshëm i policisë.
"Ai bëri një gabim sepse bëhej fjalë për studentë. Nuk kishte nevojë për një ndërhyrje të tillë. Kjo është arsyeja pse ai u pezullua dhe do të merren të gjitha masat ligjore kundër tij", shtoi ai.
Protestat u nxitën nga rrjedhja e pyetjeve nga provimi kombëtar i pranimit në shkollën e mjekësisë, i cili u mbajt në maj.
Më shumë se dy milionë studentë e dhanë provimin dhe tani duhet t’i nënshtrohen përsëri.
Megjithatë, analistët besojnë se shkaqet e pakënaqësisë janë më të thella dhe përfshijnë papunësinë e lartë të të rinjve dhe frikën se Al do të kërcënojë vendet e punës në sektorin e IT-së, për të cilin India është e famshme. /Telegrafi/