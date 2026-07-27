Një shqiptar përfundon në pranga, kapen 2.6 ton kokainë në Atlantik
Autoritetet policore sekuestruan më shumë se 2.6 ton kokainë dhe arrestuan katër persona në një operacion të madh ndërkombëtar në Oqeanin Atlantik.
Katër persona u arrestuan, dy spanjollë, një shqiptar që jetonte në Itali dhe një banor i Gjibraltarit.
Vlera e ngarkesës në treg është afërsisht 500 milionë euro, sipas policisë italiane.
"Vlera me shumicë e kokainës vlerësohet në afërsisht 78 milionë euro. Pasi të jetë dorëzuar në destinacionin e saj dhe të jetë holluar për shpërndarje me pakicë, narkotikët mund të kenë gjeneruar të ardhura totale prej rreth 500 milionë eurosh", thuhet në një deklaratë.
Autoritetet vunë re se bandat e krimit të organizuar po përdorin gjithnjë e më shumë të ashtuquajturat anije "go fast".
Këto janë anije të shpejta dhe të fryra me gjatësi midis 10 dhe 16 metra, të pajisura me motorë të shumtë të fuqishëm.
Duke përdorur këto anije, grupet mund të rikuperojnë ngarkesa të paligjshme të hedhura nga deti nga anijet që vijnë nga Amerika e Jugut.
Raportohet se anija me motor u ndalua në brigjet e Lisbonës nga autoritetet portugeze, në bashkëpunim me homologët spanjollë dhe italianë.
Përgjimi u zhvillua të enjten rreth 90 kilometra në jugperëndim të Cape Espichel, njoftoi policia portugeze. /Telegrafi/