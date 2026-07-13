Zana Spahiu renditet e para në intervistat për drejtor të RTK-së
Zana Spahiu ka dalë kandidatja më e vlerësuar në procesin e intervistimit për pozitën e drejtorit të përgjithshëm të Radiotelevizionit të Kosovës (RTK).
Siç mëson Telegrafi, në rezultatet e vlerësimit nga anëtarët e Bordit të RTK-së, Spahiu ka grumbulluar 90.7 pikë, duke u renditur e para mes gjashtë kandidatëve që iu nënshtruan intervistës të dielën, më 13 korrik.
Në garë për pozitën e drejtorit të përgjithshëm ishin Lorik Arifaj, Antigona Baxhaku, Arber Geci, Nexhmedin Spahiu, Zana Spahiu dhe Hysen Hundozi.
Pas përllogaritjes së pikëve të dhëna nga nëntë anëtarët e bordit, rezultatet janë si më poshtë:
Zana Spahiu – 90.7 pikë;
Arber Geci – 82.7 pikë;
Lorik Arifaj – 67.6 pikë;
Hysen Hundozi – 65.7 pikë;
Antigona Baxhaku – 61.1 pikë;
Nexhmedin Spahiu – 61.1 pikë.
Megjithatë, emërimi i drejtorit të përgjithshëm nuk është përmbyllur ende.
Bordi i RTK-së pritet të votojë për kandidatin fitues në mbledhjen e radhës.
Zana Spahiu aktualisht ushtron detyrën e drejtoreshës së përgjithshme të RTK-së.