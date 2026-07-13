Erdogan premton se Turqia do të bëjë gjithçka për të parandaluar një gjenocid tjetër si ai i Srebrenicës
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se Turqia po bën dhe do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e vuajtjeve si gjenocidi i Srebrenicës.
Duke folur pas kryesimit të një mbledhjeje të kabinetit në kryeqytetin Ankara të hënën, Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë të punojë për "një Bosnjë dhe Hercegovinë të qëndrueshme dhe të begatë, ku njerëz me besime, kultura dhe identitete etnike të ndryshme jetojnë së bashku në paqe".
Në takimin e NATO-s të 7-8 korrikut në kryeqytetin turk, Erdogan tha se Ankaraja kishte rritur dukshmërinë e saj ndërkombëtare "më shumë se kurrë më parë" duke pritur me sukses një "samit historik", transmeton Telegrafi.
Erdogani tha se samiti ishte "një nga samitet e NATO-s më të ndjekura nga media" krahasuar me takimet e mëparshme të aleancës në të cilat ai kishte marrë pjesë, duke shtuar se ai shfaqi "madhështinë e plotë të traditës shtetërore të rrënjosur thellë të Turqisë".
Ai tha se në një kohë kur "rendi i vjetër është në kujdes intensiv dhe sistemi i ri po përjeton dhembje lindjeje", kompleksi presidencial ishte bërë qendra e diplomacisë globale. /Telegrafi/