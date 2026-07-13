ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Pas ndarjes nga jeta të aktorit Sam Neill, janë rikthyer në vëmendje rrëfimet e tij personale për jetën familjare, mes tyre edhe historia prekëse e ribashkimit me djalin e tij, Andrew, të cilin e kishte dhënë për birësim kur ishte ende shumë i ri.

Në një intervistë të dhënë në vitin 2014, ylli i “Jurassic Park” tregonte se u bë baba në fillim të të 20-ve dhe, për shkak të rrethanave të asaj kohe, djali i tij u birësua kur ishte ende foshnjë.

Neill zbuloi se ai dhe Andrew nuk u panë për plot 25 vjet, derisa vendosën ta kërkonin njëri-tjetrin.

Sam Neill

Sipas aktorit, ribashkimi i tyre nuk ishte dramatik apo sentimental, siç paraqitet shpesh në filma.

Përveç Andrewt, Sam Neill kishte edhe tre fëmijë të tjerë: djalin Tim, vajzën Elena dhe Maikon, vajzën e ish-bashkëshortes së tij, të cilën e adoptoi dhe e rriti si vajzën e tij.

Aktori ishte gjithmonë i rezervuar për jetën private, megjithëse në vitin 2021 prezantoi me krenari nipin e tij të porsalindur, Nahlo, në rrjetet sociale.

Sam Neill

Sam Neill u nda nga jeta në moshën 78-vjeçare, pasi më herët kishte fituar betejën me një formë të rrallë të kancerit të gjakut.

Familja bëri të ditur se ai ndërroi jetë i rrethuar nga të afërmit e tij, me dinjitetin që e karakterizoi gjatë gjithë jetës. /Telegrafi/

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