Britney Spears publikon video provokuese nga shtëpia, kërcen dhe befason ndjekësit me pamjen e saj të guximshme
Britney Spears ka tërhequr sërish vëmendjen e fansave me një video të publikuar në Instagram, ku shfaqet duke kërcyer në ambientet e shtëpisë së saj me një seri pamjesh provokuese.
Këngëtarja 44-vjeçare, e njohur për hitet “Oops!... I Did It Again” dhe “Toxic”, ndau disa klipe të montuara ku shihet duke kërcyer dhe duke pozuar me veshje të ndryshme, përpara se në disa momente të shfaqej me një pamje shumë më të guximshme.
Në një pjesë të videos, Spears shihet duke kërcyer me geta të zeza, çizme dhe një kapelë, ndërsa pjesë të trupit të saj mbuloheshin me elementë grafikë të vendosur në montazh, shkruan DailyMail.
Videoja mori mijëra reagime nga ndjekësit e saj, ndërsa këngëtarja nuk dha asnjë koment për publikimin.
Në një tjetër fragment, Britney shfaqet duke bërë lëvizje kërcimi në dysheme ndërsa në sfond shihet një punonjëse duke pastruar qilimin, pa reaguar ndaj performancës së saj.
Publikimi vjen në një periudhë kur Spears ka folur më shpesh për jetën e saj pas përfundimit të kujdestarisë ligjore që zgjati 13 vite, si dhe për përpjekjet e saj për të rindërtuar jetën personale dhe profesionale.
Së fundmi ajo ka lënë të kuptohet se po mendon për projekte të reja, përfshirë mundësinë e krijimit të një biznesi me produkte artizanale, si sapunë dhe qirinj. /Telegrafi/