Mjeku nga Ferizaj i rikthen dëgjimin pacientit 23-vjeçar pas një timpanoplastike të suksesshme
Mjeku nga Ferizaj, Dr. Festim Bislimi, ka njoftuar për një rast të suksesshëm kirurgjik, ku pas një operacioni të timpanoplastikës i është përmirësuar dukshëm dëgjimi një pacienti 23-vjeçar.
Sipas tij, pacienti kishte perforim të cipës së veshit, i shoqëruar me ulje të dëgjimit. Operacioni është realizuar në mars dhe bëhet fjalë për një ndërhyrje mikroskopike, ku riparohet cipa e veshit dhe, kur është e nevojshme, përmirësohet edhe mekanizmi i dëgjimit, përfshirë kockat e dëgjimit.
Dr. Bislimi ka publikuar edhe rezultatet e audiogrameve – një para ndërhyrjes dhe një tjetër rreth tre muaj pas operimit – duke theksuar se ato tregojnë përmirësim të dukshëm të dëgjimit në veshin e operuar.
Ai ka sqaruar se qëllimi i timpanoplastikës nuk është vetëm “mbyllja e vrimës” në cipën e veshit, por edhe ndalja e infeksioneve të përsëritura, mbrojtja e veshit të mesëm, përmirësimi i dëgjimit dhe rritja e cilësisë së jetës.
Në fund, mjeku u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos i neglizhojnë shenjat si rrjedhja nga veshi, ulja e dëgjimit, zhurma në vesh, infeksionet e shpeshta apo perforimi i cipës së veshit, duke sugjeruar konsultim në kohë me mjekun.