Shtrenjtimi i naftës s’ka të ndaluar, sot tre centë më shtrenjtë – MINTI publikon çmimet
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 1 gusht.
Sipas vendimit të MINTI-t sot çmimi maksimal i lejuar i naftës është 1.77 euro për litër, duke shënuar kështu rritje të konsiderueshme prej 3 centë në krahasim me të premten, sa ishte 1.74 euro.
Benzina sot është 1.51 euro për litër, njëjtë me të premten.
Po ashtu edhe gazi është me çmim të njëjtë, si të premten, me 0.60 euro për litër. /Telegrafi/
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