“Bota nuk përmbyset, vullneti është çelësi për ta mposhtur kancerin”, mesazhi i të mbijetuarës në aktivitetin e IPKO-s
Në një aktivitet të organizuar nga IPKO me sloganin “Bashkë Kundër Kancerit”, e mbijetuara nga kanceri, Fatmira Haxhiu dha një mesazh frymëzues për të gjithë qytetarët: “Bota nuk përmbyset, vullneti është çelësi për ta mposhtur kancerin”.
Haxhiu, theksoi rëndësinë e ndërgjegjësimit dhe konsultave të hershme.
Fatime Haxhiu, e mbijetuara nga kanceri Foto: Ridvan Slivova
“Është shumë e rëndësishme që çdo femër dhe mashkull të kenë mundësinë për konsultime të hershme me mjekë onkologë. Mesazhi im është që vullneti dhe qëndrueshmëria janë çelësi; bota nuk përmbyset, gjithçka është në dorën e Zotit”, u shpreh Haxhiu.
Afrika Zyferi, udhëheqëse e Komunikimit në IPKO tha se aktiviteti ka për qëllim jo vetëm ngritjen e vetëdijes, por edhe për të festuar forcën e të mbijetuarve nga kanceri.
Afrika Zyferi , nga IPKOFoto: Ridvan Slivova
“Zakonisht aktivitetin e organizojmë në tetor, gjatë muajit ndërkombëtar të kancerit, por këtë herë e kemi vendosur në qershor, muajin e të mbijetuarve. Synimi ynë është që ata të ndajnë përvojat e tyre dhe të ofrojnë mbështetje për personat që kanë nevojë”, tha Zyferi.
Ajo shtoi se organizimi në ambient të hapur siguron qasje të lehtë për të gjithë, pa nevojën e terminëve apo procedurave të komplikuara.
“Bashkë Kundër Kancerit”, nga IPKOFoto: Ridvan Slivova
Ndërsa, Egzona Bytyqi, specialiste e Onkologjisë, nënvizoi rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe kontrollave rutinore.
Egzona Bytyqi, specialiste e OnkologjisëFoto: Ridvan Slivova
“Është kënaqësi të jem pjesë e këtij aktiviteti dhe të flas me qytetarët për parandalimin e sëmundjeve malinje. Dua të inkurajoj të gjithë që të mos neglizhojnë asnjë shqetësim shëndetësor, sepse diagnostikimi i hershëm është çelësi i suksesit”, tha Bytyqi.
“Bashkë Kundër Kancerit”, nga IPKOFoto: Ridvan Slivova
Ngjarja po zhvillohet në Ring Mall në Ferizaj, në një ambient të hapur që lehtëson pjesëmarrjen e qytetarëve dhe mundëson afrimin direkt me profesionistët e fushës.
Në aktivitet marrin pjesë mjekë profesionistë dhe përfaqësues të shoqatës “Have Hope”, të cilët ndajnë përvojat, njohuritë dhe këshillat e tyre mbi përballimin e sëmundjes dhe rëndësinë e diagnostikimit të hershëm.
“Bashkë Kundër Kancerit”, nga IPKOFoto: Ridvan Slivova
Ky aktivitet i IPKO-s tregon angazhimin e vazhdueshëm të kompanisë në promovimin e shëndetit publik dhe përkrahjen e komunitetit të të mbijetuarve nga kanceri, duke ofruar një hapësirë për ndarje eksperiencash dhe këshilla të drejtpërdrejta nga profesionistët. /Telegrafi/
“Bashkë Kundër Kancerit”, nga IPKOFoto: Ridvan Slivova
“Bashkë Kundër Kancerit”, IPKOFoto: Ridvan Slivova
“Bashkë Kundër Kancerit”, nga IPKOFoto: Ridvan Slivova