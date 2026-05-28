Sulm me dron ndaj anijeve cisternë ruse në brigjet turke
Pranë bregdetit verior të Turqisë në Detin e Zi, tre anije cisternë janë sulmuar me dronë, sipas agjencisë turke të transportit detar “Tribeca”.
Të gjithë anëtarët e ekuipazhit raportohet se janë në gjendje të mirë dhe autoritetet kanë dërguar anije të sigurisë në vendngjarje.
Anija cisternë “James II”, “Altura” dhe “Velora” ndodheshin në zona të afërta kur u goditën gjatë operacioneve detare. Incidenti ka ndodhur rreth 80 kilometra në veri të zonës Turkelijë në Detin e Zi.
Sipas të dhënave fillestare, ende nuk është konfirmuar se kush qëndron pas sulmit. Të dyja palët, si Rusia ashtu edhe Ukraina, nuk kanë marrë përgjegjësinë për incidentin.
Sulme të tilla ndaj anijeve tregtare janë bërë të shpeshta që nga fillimi i luftës Rusi–Ukrainë, ndërsa situata në Detin e Zi mbetet e tensionuar.
Turqia, si anëtare e NATO-s, po përpiqet të ruajë marrëdhënie si me Kievin ashtu edhe me Moskën, duke bërë thirrje për siguri më të madhe në lundrimin detar në rajon. /Telegrafi/