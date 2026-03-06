Trump: Irani ka humbur gjithçka, pushtimi tokësor do të ishte humbje kohe
Donald Trump ka pohuar se Irani ka “humbur gjithçka” dhe ka përjashtuar nevojën për një pushtim tokësor tani për tani, duke e quajtur një veprim të tillë “humbje kohe”.
Ndërsa konflikti hyn në ditën e shtatë, presidenti amerikan i quajti komentet e ministrit të jashtëm iranian në lidhje me gatishmërinë e Iranit për një pushtim tokësor një "koment të kotë" dhe sugjeroi se kjo nuk është diçka për të cilën ai po mendon aktualisht.
"Është humbje kohe. Ata kanë humbur gjithçka. Ata kanë humbur marinën e tyre. Ata kanë humbur gjithçka që mund të humbasin", tha Trump.
Ai tregoi gjithashtu se ushtria amerikane ka burime të mjaftueshme për të vazhduar sulmet, duke thënë: "Ne kemi municion masiv, të cilin njerëzit nuk e kuptojnë. Ne kemi më shumë se kurrë”.
Duke vazhduar këmbënguljen e tij për të pasur një rol në përzgjedhjen e udhëheqësit të ri të Iranit pasi Ali Khamenei u vra nga sulmet SHBA-Izrael, Trump tha: "Ne duam të hyjmë brenda dhe të pastrojmë gjithçka”.
"Ne duam që ata të kenë një udhëheqës të mirë. Kemi disa njerëz që mendoj se do të bënin një punë të mirë”, shtoi ai. /Telegrafi/