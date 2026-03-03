Trump: I thashë Iranit se është tepër vonë për të negociuar
Donald Trump ka ndarë një përditësim të shkurtër mbi luftën në Iran në internet.
Duke iu përgjigjur një përdoruesi tjetër në Truth Social i cili tha se sulmet amerikane kishin çuar në "lindjen e Doktrinës Trump", presidenti amerikan tha për Iranin: "Mbrojtja e tyre ajrore, Forcat Ajrore, Marina dhe lidershipi nuk janë më. Ata duan të flasin. Unë thashë 'tepër vonë'", transmeton Telegrafi.
Presidenti amerikan ishte i pari që njoftoi se udhëheqësi suprem i Iranit Ali Khamenei ishte vrarë në sulme të shtunën, disa orë para se media shtetërore iraniane të konfirmonte vdekjen.
Duke folur në Shtëpinë e Bardhë dje, Trump tha se sulmet ndoshta do të zgjasin katër deri në pesë javë, ndërsa Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio paralajmëroi se "goditjet më të rënda ende nuk kanë ardhur".
Në anën tjetër, Trump nuk ka anashkaluar apo larguar nga tryeza edhe mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në Iran, nëse një gjë e tillë është e nevojshme. /Telegrafi/