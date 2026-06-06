82-vjet nga Dita D - homazhe për trupat që çliruan Evropën
Më 6 qershor 1944, gjatë Luftës së Dytë Botërore, gati 160,000 trupa aleate zbarkuan në Normandi të Francës, në atë që njihet si 'D-Day', dhe ata nisën 'Operacionin Overlord' për të çliruar Evropën Perëndimore të pushtuar nga Gjermania.
Mbi 4,400 trupa aleate u vranë atë ditë të vetme, dhe më shumë se gjysma e tyre ishin amerikanë.
Numri i saktë i viktimave gjermane në Ditën-D nuk dihet, por vlerësohet se është midis 4,000 dhe 9,000 të vrarë, të plagosur ose të zhdukur.
Ky vit përkujton 82-vjetorin e zbarkimit në plazhin e Normandisë, me vetëm një grusht veteranësh lufte ende gjallë për të treguar historinë.
Dhe gjashtë nga këta veteranë të fundit kanë bërë udhëtimin për në Francë për të përkujtuar zbarkimin në Memorialin Britanik të Normandisë.
Kryeministri francez Sebastien Lecornu dhe zëvendëskomandanti i Pentagonit, Elbridge Colby, morën pjesë në ceremoninë ndërkombëtare në Langrune-sur-Mer për të nderuar këta veteranë.
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, ishte gjithashtu i pranishëm në ceremoni dhe bëri homazhe në memorialin amerikan në nder të veteranëve të luftës që morën pjesë në pushtimin që ndihmoi në ndryshimin e rrjedhës së luftës.
Hegseth u shoqërua në ceremoni nga Kryetari i Shefave të Përbashkët të Shtabit, Dan Caine, si dhe personel tjetër ushtarak.
Duke iu referuar ushtarakëve që sakrifikuan jetën e tyre, Hegseth deklaroi se ata "mbanin shpresat dhe lutjet e një bote të lirë".
"Ata kaluan një oqean për të luftuar për vendin e tyre në një kontinent që nuk e kishin parë kurrë, për të shpëtuar një popull që nuk e njihnin. Krahas forcave të guximshme të Britanisë së Madhe, Kanadasë, Francës, Norvegjisë, Polonisë dhe aleatëve tanë të tjerë të aftë dhe të palëkundur, ushtria e Shteteve të Bashkuara udhëhoqi një kryqëzatë të madhe për të shkatërruar makinën e luftës naziste dhe për të çliruar kontinentin", tha Hegseth.
Sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, John Healey, gjithashtu shprehu respektin e tij ndërsa vendosi një kurorë në Memorialin Britanik të Normandisë, i cili liston 22,540 emra britanikë në Listën e Nderit.
Si operacioni më i madh ushtarak detar në histori, Dita-D filloi me dhjetëra mijëra trupa që zbarkuan njëkohësisht në 5 plazhe të ndara në Normandi.
Pas më shumë se një viti planifikimi strategjik intensiv, pushtimi u vonua me 24 orë për shkak të stuhive të forta, duke mos arritur datën e synuar fillestare të 5 qershorit, të cilën komandantët e zgjodhën për të përfituar nga moti i rrallë optimal dhe hëna e plotë.
Në terminologjinë ushtarake, "D" thjesht qëndron për "ditë", duke shënuar datën e caktuar të fillimit të një operacioni të madh. /Telegrafi/