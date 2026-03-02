Irani publikon një video propagandistike që tregon tunelet e dronëve ‘me armë për të goditur bazat amerikane në rajon’
Irani ka publikuar një video që tregon ato që i quajti tunele dronësh të Gardës Revolucionare që ruanin armë të përdorura për të goditur bazat amerikane në rajon.
Sipas CNN, përcjell Telegrafi, rreshta dronësh mund të shihen të rreshtuar në një tunel nëntokësor ose të vendosur mbi raketahedhës në videon e publikuar nga Agjencia e Lajmeve Fars, e lidhur me shtetin iranian.
Flamuri iranian dhe fotografitë e Udhëheqësit të ndjerë Suprem, Ajatollah Ali Khamenei, zbukurojnë muret.
Raketa dhe dronë mund të shihen gjithashtu duke u lëshuar nga disa zona dhe duke qëlluar drejt asaj që Fars i quajti "baza amerikane".
Publikimi i videos së prodhuar me shumë cilësi është pjesë e shtytjes propagandistike të Iranit pas sulmeve të përbashkëta SHBA-Izrael në vend.
Megjithatë, nuk është e qartë se kur ose ku është filmuar pamjet, as nëse ato tregojnë dronë dhe raketa që përdoren në hakmarrjen e Iranit ndaj sulmeve të përbashkëta SHBA-Izrael. /Telegrafi/