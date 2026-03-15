Zyrtari amerikan thotë se sulmet ndaj Iranit deri më tani kanë kushtuar 12 miliardë dollarë
Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar afërsisht 12 miliardë dollarë në ofensivën e tyre ushtarake kundër Iranit, tha të dielën një këshilltar i lartë ekonomik i Shtëpisë së Bardhë, ndërsa administrata u përpoq të siguronte amerikanët për koston financiare në rritje të luftës.
Duke folur për CBS News, Kevin Hassett, një këshilltar i lartë i Donald Trump, tha se shifra pasqyron atë që SHBA-të kanë shpenzuar deri më tani që nga nisja e sulmeve të përbashkëta me Izraelin, shkruan TrtWorld, përcjell Telegrafi.
"12 miliardë dollarët ishin ato që u informova se janë shpenzuar deri më tani", citohet të ketë thënë Hassett, duke shtuar se shuma nuk përfaqëson koston totale të një ofensive të plotë që pritet të zgjasë disa javë.
Komentet vijnë ndërsa Uashingtoni përpiqet të sigurojë publikun se konflikti nuk do ta tendosë ndjeshëm ekonominë amerikane ose nuk do të kërkojë fonde emergjente nga Kongresi.
Po sipas TrtWorld, vlerësimet e Pentagonit më parë treguan se kostoja e luftës tejkaloi 11.3 miliardë dollarë brenda gjashtë ditëve të para, kryesisht për shkak të përdorimit të rëndë të municioneve të drejtuara me precizion dhe sulmeve ajrore.
Hassett tha se administrata nuk pret t'u kërkojë ligjvënësve fonde shtesë, duke argumentuar se rezervat ekzistuese ushtarake janë të mjaftueshme për të mbështetur sulmet.
Zyrtarët e mbrojtjes besojnë se ofensiva — e cila filloi më 28 shkurt — mund të zgjasë katër deri në gjashtë javë, me Hassett që pretendon se ushtria është tashmë përpara afatit.
Sekretari i Energjisë Chris Wright parashikoi gjithashtu se lufta mund të përfundojë brenda disa javësh, ndërsa zyrtarët e administratës u përpoqën të qetësonin frikën e pasojave ekonomike nga konflikti.
Ofensiva SHBA-Izrael tashmë ka shkaktuar humbje të mëdha. Raportet vlerësojnë se afërsisht 1,200 njerëz janë vrarë në Iran që nga fillimi i sulmeve, përfshirë ish-udhëheqësin suprem të vendit Ali Khamenei, ndërsa 14 anëtarë të shërbimit amerikan kanë vdekur gjatë operacionit. /Telegrafi/