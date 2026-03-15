“Po vdes... për një kafe”: Netanyahu shfaqet pas thashethemeve për vrasjen e tij
Pasi u përhapën teoritë konspirative në mediat sociale se ai ishte vrarë në një sulm iranian, kryeministri Benjamin Netanyahu ka publikuar një video përmes së cilës ka demantuar këtë thashethem.
Duke porositur kafe në një kafene, ai thotë "Po vdes... për një kafe", duke përdorur një frazë të zakonshme hebraike që përkthehet përafërsisht si të duash diçka deri në vdekje.
"E dua kombin tim deri në vdekje", thotë më tej ai, "dhe mënyrën se si po sillen ata".
Ai gjithashtu ngre të dyja duart për të treguar se ka 10 gishta, pas thashethemeve se konferenca e tij për shtyp e transmetuar të enjten ishte një version i tij me Inteligjencë Artificiale, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
Një nga pretendimet në llogaritë e mediave sociale anti-Izrael ishte se pamjet nga konferenca për shtyp e tregonin atë me gjashtë gishta në njërën dorë.
Netanyahu thotë se izraelitët duhet të largohen nga shtëpitë e tyre për të marrë pak ajër të pastër, por të qëndrojnë pranë strehimoreve.
Ai gjithashtu premton se kufizimet qeveritare për aktivitetin do të hiqen sa më shumë që të jetë e mundur. /Telegrafi/