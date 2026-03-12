"Dora e fshehur" e Putinit ka të ngjarë ta ndihmojë Iranin, thotë Sekretari i mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar
Sekretari i mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar ka thënë se "dora e fshehur" e Vladimir Putinit ka të ngjarë ta ndihmojë Iranin t'i përgjigjet luftës së Donald Trump, ndërsa doli në dritë se dronët e lidhur me Iranin goditën një bazë në Irak ku ndodhen disa trupa britanike.
Ushtarët e Mbretërisë së Bashkuar nuk u lënduan në sulmin me dron.
Por John Healey tha se sulmet nga forcat iraniane kundër objektivave në të gjithë Lindjen e Mesme "kanë shenja dalluese" se si veprojnë trupat ruse në luftën e tyre kundër Ukrainës, shkruan SkyNews, përcjell Telegrafi.
Kjo përfshinte një ndryshim në mënyrën se si Irani përdor dronët e tij.
“Ndoshta në prill-maj”: Gjenerali polak paralajmëron se Rusia mund të bëjë së shpejti një provokim kundër një vendi të NATO-s
Teherani i shiti Rusisë mijëra dronë sulmi me një drejtim "Shahed" në muajt e parë të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Putini.
Rusët, me ndihmën iraniane, më pas zhvilluan versionin e tyre të mjetit ajror pa pilot, dhe tani mësimet që kanë nxjerrë nga luftimet në Ukrainë duket se po i ndihmojnë iranianët në përgjigjen e tyre ndaj valëve të sulmeve amerikane dhe izraelite kundër Iranit.
"Askush nuk do të habitet nëse thuhet se dora e fshehtë e Putinit fshihet pas disa taktikave iraniane, potencialisht edhe pas disa prej aftësive të tyre", tha Healey, duke folur me gazetarët gjatë një udhëtimi në selinë e përbashkët të përhershme (PJHQ) të Mbretërisë së Bashkuar në Northwood, baza kryesore që mbikëqyr operacionet ushtarake jashtë shtetit.
Sekretari i Mbrojtjes tha se kjo lidhje e mundshme me Rusinë ishte "jo vetëm për shkak se i vetmi udhëheqës botëror që përfiton nga çmimet e larta të naftës në këtë moment është Putini".
Ai po i referohej një rritjeje të çmimit të naftës pasi Irani përdori kontrollin e tij mbi Ngushticën e Hormuzit pranë vijës bregdetare të tij për të bllokuar një nga korridoret më jetësore të transportit detar në botë. /Telegrafi/