“Ndoshta në prill-maj”: Gjenerali polak paralajmëron se Rusia mund të bëjë së shpejti një provokim kundër një vendi të NATO-s
Në muajt e ardhshëm, Rusia mund të bëjë një provokim, me shumë mundësi me viktima, kundër njërit prej vendeve të NATO-s në Evropën Lindore për të larguar vëmendjen nga nisja e një ofensive të re në Ukrainë.
Ky mendim u shpreh në një intervistë me Ukrinform nga Jarosław Kraszewski, një gjeneral polak në pension dhe drejtues aktual i një kompanie private mbrojtëse (RBL Defence Polska), përcjell Telegrafi.
"Unë vlerësoj probabilitetin që kjo të ndodhë në të ardhmen e afërt në afërsisht 75-80 përqind. Mund të jetë në kryqëzimin e Polonisë, Lituanisë dhe Bjellorusisë, ose në Detin Baltik. Ky provokim do të synojë largimin e vëmendjes së Perëndimit nga një ofensivë e re e madhe ruse në Ukrainë”, ka thënë ai.
Me fjalë të tjera, ka shtuar gjenerali polak, “është një provokim që do të lidhë forcat dhe burimet evropiane dhe do të largojë vëmendjen nga Ukraina”.
“Rusët mund të kryejnë një provokim kundër njërit prej vendeve të NATO-s pak para fillimit të ofensivës në Ukrainë, ndoshta në prill-maj", citohet të ketë thënë gjenerali polak në pension.
Sipas mendimit të tij, kjo mund të jetë, për shembull, sabotim kundër infrastrukturës energjetike që lidh rajonin e Kaliningradit me Bjellorusinë.
"FSB-ja nuk interesohet për qytetarët e vet, kështu që mund t'i sakrifikojë ata për të treguar se, për shembull, polakët shpërthyen diçka së bashku me ukrainasit ose prenë disa kabllo. Dhe pastaj do të thonë se do të bëjnë edhe diçka si kundërpërgjigje, për shembull, në Suwalki [Polonia verilindore]. Mund të jetë çdo gjë, për shembull, një katastrofë mjedisore - dëmtim i një rezervuari kimik ose një sulm ndaj sektorit të energjisë. Ata do të duan që të ketë viktima njerëzore", theksoi gjenerali polak në pension. /Telegrafi/