Haziri: Gara e vërtetë në këto zgjedhje, mes Osmanit dhe Kurtit
Nënkryetari i Lidhja Demokratike e Kosovës, Lutfi Haziri, ka deklaruar se gara kryesore politike në zgjedhjet e 7 qershorit do të zhvillohet mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kandidates së LDK-së për presidente, Vjosa Osmani.
Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, Haziri tha se sipas asaj që LDK po sheh në terren, mbështetja dhe fryma politike po rriten në këtë përballje politike.
“Gara realisht po zhvillohet mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Kjo është ajo që ne jemi duke e parë në terren, dhe çdo ditë, rritja, fryma dhe mbështetja ka me pëlcit në këtë konkurrim politik”, deklaroi Haziri.
Ai shtoi se, sipas tij, Kurti nuk mund ta shmangë këtë përballje politike përmes figurave të tjera brenda partisë.
“Mundet sot me i ik, dhe nuk mundet garën me ba as përmes Glaukut e as përmes zonjës Haxhiu, as përmes delegimit, sepse gara e vërtetë në Kosovë kësaj here do të jetë mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit”, u shpreh Haziri.