Kush udhëheq në transportin hekurudhor në BE dhe cili renditet në fund?
Udhëtimet me tren në Bashkimin Evropian kanë arritur nivele rekord gjatë vitit 2024, por rrjetet hekurudhore vazhdojnë të mbeten të pabarabarta nga një vend në tjetrin. Kjo ngre një pyetje të rëndësishme: cilat shtete po udhëheqin ringjalljen e transportit hekurudhor në Evropë?
Sipas të dhënave më të fundit të Eurostat, qytetarët e BE-së realizuan gjithsej 8.7 miliardë udhëtime me tren gjatë vitit 2024. Në total, ata përshkuan 444.5 miliardë kilometra pasagjerësh, duke shënuar nivelin më të lartë të regjistruar në vitet e fundit.
Në këtë panoramë, Gjermania dhe Franca kryesojnë qartë transportin hekurudhor të pasagjerëve në Evropë. Gjermania regjistroi 109.1 miliardë kilometra pasagjerësh, ndërsa Franca 107.3 miliardë.
Pas tyre renditet Italia, me 55.9 miliardë kilometra pasagjerësh të realizuar gjatë vitit të kaluar, duke konfirmuar rolin e saj si një nga tregjet kryesore të transportit hekurudhor në Evropë, raporton Euronews.
Në anën tjetër të spektrit, gjashtë vende të Bashkimit Evropian regjistruan më pak se 1 miliard kilometra pasagjerësh gjatë vitit 2024. Shifrat më të ulëta u shënuan në Lituani dhe Estoni, ku secili prej tyre regjistroi vetëm 0.4 miliardë kilometra pasagjerësh.
Ndërkohë, transporti hekurudhor brenda kufijve kombëtarë vazhdon të jetë dominues në pothuajse të gjitha shtetet anëtare të BE-së. Në 25 vende të unionit, udhëtimet e brendshme përbënin mbi 90 për qind të totalit të lëvizjes së pasagjerëve me tren gjatë vitit 2024.
Nga kjo prirje e përgjithshme bëjnë përjashtim vetëm Luksemburgu dhe Çekia. Në Luksemburg, transporti kombëtar përfaqëson 63.5 për qind të totalit të udhëtimeve hekurudhore, ndërsa në Çeki kjo shifër arrin në 82.1 për qind.
Sa të lidhura janë rrjetet hekurudhore në Evropë?
Bashkimi Evropian zotëron një nga rrjetet hekurudhore më të dendura në botë, sipas Këshillit Evropian.
Megjithatë, të dhënat e Eurostat tregojnë se gjatësia totale e rrjetit hekurudhor në BE është tkurrur me 7.9 për qind gjatë periudhës 1990–2024.
Ndërkohë, Spanja shënon rritjen më të madhe të rrjetit hekurudhor në mesin e vendeve të BE-së, me një zgjerim prej 12.2 për qind.
Kjo rritje lidhet kryesisht me investimet në ndërtimin e linjave të dedikuara për trenat me shpejtësi të lartë, që kanë modernizuar ndjeshëm transportin hekurudhor në vend.
Shtetet me dendësinë më të lartë të rrjetit hekurudhor në Bashkimin Evropian ndodhen kryesisht në Evropën Qendrore dhe Veriore. Kjo lidhet si me dendësinë e lartë të popullsisë, ashtu edhe me volumin e madh të transportit të mallrave që qarkullojnë përmes këtyre rrjeteve.
Në të kundërt, dendësia më e ulët e rrjetit hekurudhor regjistrohet në periferi të BE-së. Në veçanti, Greqia ka nivelin më të ulët, një situatë e ndikuar edhe nga struktura e saj gjeografike me shumë ishuj.
Vlera të ulëta të dendësisë vërehen gjithashtu në vendet nordike, në shtetet baltike, në Gadishullin Iberik si dhe në Irlandë, ku zhvillimi i rrjetit hekurudhor ka qenë më i kufizuar krahasuar me Evropën Qendrore.
Thjeshtimi i udhëtimeve hekurudhore ndërkufitare
Këto zhvillime vijnë në një moment kur Komisioni Evropian ka nisur një paketë të re masash për të thjeshtuar udhëtimet ndërkufitare me tren në të gjithë Bashkimin Evropian.
Sipas kësaj skeme, pasagjerët do të mund të blejnë një biletë të vetme për udhëtime që përfshijnë disa operatorë hekurudhorë, duke kryer të gjithë procesin në një transaksion të vetëm.
Kjo pritet të lehtësojë ndjeshëm udhëtimet mes vendeve anëtare dhe të nxisë më tej përdorimin e transportit hekurudhor në Evropë.
Kjo nismë synon gjithashtu të forcojë të drejtat e pasagjerëve hekurudhorë, duke garantuar mbrojtje në rast të humbjes së një lidhjeje treni, edhe kur shërbimet operohen nga kompani të ndryshme hekurudhore.
“Me mjete digjitale dhe shërbime të integruara të mobilitetit, evropianët do të mund të planifikojnë, krahasojnë dhe blejnë udhëtime të kombinuara ndërkufitare me një klikim të vetëm, duke përfituar njëkohësisht të drejta më të forta të pasagjerëve hekurudhorë, transparencë më të madhe dhe mbrojtje më të mirë në çdo hap të udhëtimit”, u shpreh Apostolos Tzitzikostas, komisioner për transport të qëndrueshëm dhe turizëm, në një deklaratë. /Telegrafi/