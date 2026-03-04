Shtëpia e Bardhë mohon planin për të përdorur forcat kurde "për ndërhyrje" në Iran
Donald Trump nuk ka rënë dakord të armatosë forcat kurde me shpresën për të frymëzuar një kryengritje popullore në Iran, thotë Karoline Leavitt, sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë.
Çdo raport i tillë është "plotësisht i rremë dhe nuk duhet të shkruhet", shton ajo, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Leavitt thotë, megjithatë, se presidenti amerikan "foli me udhëheqësit kurdë në lidhje me bazën tonë që kemi në Irakun verior".
Media të huaja kanë raportuar më parë se Uashingtoni po përgatitej të mbështeste forcat kurde për një operacion tokësor në Iran "në ditët në vijim".
Sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth sot gjithashtu duket se u distancua nga ky raport, duke thënë se asnjë nga objektivat e SHBA-së "nuk bazohet në mbështetjen e armatosjes së ndonjë force të veçantë".
Por ky operacion, sipas një burimi të cituar nga CNN, mund të zhvillohet "në ditët në vijim".
Në qendër të tij mund të jetë populli kurd, i cili është vendas në Lindjen e Mesme, por nuk ka shtet të vetin.
Sipas Sky News, me një numër deri në 45 milionë banorësh, ata njihen si populli më i madh pa shtetësi në botë, por kanë fituar një shkallë autonomie brenda kufijve të vendeve të tjera.
Kurdët, një popull kryesisht mysliman, janë bashkuar me SHBA-në vitet e fundit për t'iu kundërvënë kërcënimit të të ashtuquajturit Shtet Islamik, duke siguruar forca luftarake në terren. /Telegrafi/