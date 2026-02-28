Ka pretendime konkurruese që vijnë nga Izraeli dhe Irani në lidhje me fatin e Ajatollah Ali Khameneit, udhëheqësit suprem iranian që nga viti 1989.

Zyrtarët izraelitë kanë pohuar se trupi i tij është gjetur, por burimet iraniane mohojnë se ai është vrarë.

Duke shtuar mohimet, një burim i medias shtetërore iraniane pranë zyrës së Khameneit thotë: "Mund t'ju them me besim se udhëheqësi i revolucionit është i palëkundur dhe i vendosur në komandën e fushës".

Ndryshe, një zyrtar i lartë izraelit deklaroi se Lideri suprem i Iranit është vrarë në sulmet ajrore SHBA-Izrael.

Ajatollah Ali Khamenei ka vdekur dhe trupi i tij është gjetur, sipas zyrtarit, raportoi edhe Iran International.

Raportohet se kompleksi i Khameneit u dëmtua rëndë nga sulmet e sotme. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë