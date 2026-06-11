Osmani për DW: Zgjedhjet e shpeshta po e dëmtojnë Kosovën, kërkohet kompromis
Kandidatja për presidente nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani ka folur për procesin e fundit zgjedhor në vend në një intervistë për Deutsche Welle, duke e cilësuar situatën politike si të përsëritur dhe të dëmshme për funksionimin institucional dhe për rrugën e integrimit evropian të Kosovës.
Osmani gjatë kësaj interviste theksoi se përsëritja e krizave politike po krijon frustrim te qytetarët.
“Është bërë një dukuri e rregullt, por është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq për njerëzit që po bëhen gjithnjë e më të frustruar nga këto procese të përsëritura. Është frustrim edhe për vendin, i cili nuk po arrin të ecë përpara me procese shumë të rëndësishme të brendshme”, tha ajo.
Mirëpo, ajo gjithashtu deklaroi se kjo situatë është frustruese edhe për faktin se pengon zhvillimin e vendit.
“Është gjithashtu frustrim për procesin e integrimit evropian, i cili po ngec për shkak të krizave të njëpasnjëshme”, tha Osmani.
Ajo shtoi se pas zgjedhjeve të fundit është më optimiste se forcat politike do të arrijnë të gjejnë gjuhë të përbashkët për formimin e institucioneve.
“Pas këtyre zgjedhjeve, jam pak më shpresëplotë se të gjitha forcat politike do ta kuptojnë se kompromisi është rruga përpara dhe se institucionet do të formohen sa më shpejt që të jetë e mundur.”
Osmani theksoi se vonesat në formimin e institucioneve po ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin politik dhe në proceset e rëndësishme shtetërore të Kosovës.