Çmimet mesatare të benzinës në SHBA arrijnë në 3.70 dollarë, pothuajse 24 për qind më shumë që nga fillimi i luftës në Iran
Çmimet e benzinës në SHBA arritën mesatarisht 3.70 dollarë për galon sot, sipas AAA, një rritje prej gati 24% që nga fillimi i luftës në Iran më 28 shkurt.
Çmimet e naftës kanë luhatur rreth 100 dollarë për fuçi këtë javë, ndërsa tensionet përshkallëzohen në Lindjen e Mesme, transmeton Telegrafi.
Kontratat e ardhshme të Brent të premten u rritën me 2.67%, duke u mbyllur në 103.14 dollarë për fuçi, ndërsa nafta bruto amerikane fitoi 3.11% duke u mbyllur në 98.71 dollarë për fuçi.
Ngushtica e Hormuzit, e cila përbën 20% të rrjedhës së naftës bruto në botë, është mbyllur në mënyrë efektive që nga fillimi i luftës.
Kjo ka ndaluar kryesisht lëvizjet e cisternave të naftës nga rajoni, duke ndërprerë tregtinë e naftës nga vendet e pasura me naftë të Lindjes së Mesme.
Lufta në Iran kërcënon premtimet ekonomike të presidentit Donald Trump për të ulur çmimet e benzinës, të cilat në dhjetor kishin rënë nën 3 dollarë për galon për herë të parë që nga viti 2021.
Çmimi i ushqimeve, një tjetër çështje që Trump ka premtuar ta ulë, mund të bëhet më i shtrenjtë për shkak të kostove më të larta të transportit dhe çmimeve në rritje të plehrave.
Ndërkohë, çmimet e biletave të aeroplanit janë rritur për shkak të rritjes së kostove të karburantit. /Telegrafi/