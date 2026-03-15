Izraeli do të vazhdojë fushatën në Iran për të paktën tre javë të tjera
Ushtria izraelite po planifikon të paktën tre javë të tjera të fushatës së saj kundër Iranit me "mijëra objektiva" të mbetura, tha zëdhënësi ushtarak i Forcave Mbrojtëse të Izraelit (IDF) për CNN të dielën.
"Kemi mijëra objektiva përpara", tha zëdhënësi i IDF-së Effie Defrin, transmeton Telegrafi.
"Ne jemi gati, në koordinim me aleatët tanë amerikanë, me plane të paktën deri në festën hebraike të Pashkës, rreth tre javë nga tani. Dhe kemi plane më të thella për edhe tre javë përtej kësaj", shtoi gjenerali izraelit.
Sipas IDF-së, që nga fillimi i fushatës mbi Iranin më 28 shkurt, Forcat Ajrore Izraelite kanë kryer afërsisht 400 valë sulmesh në Iranin perëndimor dhe qendror, duke u përqendruar në çmontimin e infrastrukturës dhe duke synuar operativët e njësive të zjarrfikjes, mbrojtjes dhe prodhimit.
Zyrtarët izraelitë thonë se SHBA-të dhe Izraeli kanë goditur tashmë mijëra objektiva që nga fillimi i luftës.
Defrin i tha CNN-së se IDF "nuk po punon sipas një kronometri ose një orari, por përkundrazi për të arritur qëllimet tona".
Ai shtoi se objektivi i Izraelit është të “dobësojë rëndë regjimin iranian”. /Telegrafi/