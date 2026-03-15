Trump thotë se "personi i fundit nga i cili kemi nevojë për ndihmë për rrëzimin e dronëve iranianë është Zelensky"
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë nevojë për ndihmën e Ukrainës në shkatërrimin e dronëve iranianë në Lindjen e Mesme.
Më parë, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, u ofroi SHBA-ve dhe aleatëve të saj ndihmë në kapjen e dronëve iranianë në Lindjen e Mesme.
Kur u pyet për ndihmën nga Ukraina, Trump tha se "personi i fundit nga i cili kemi nevojë për ndihmë është Zelensky", transmeton Telegrafi.
Megjithatë, Trump nuk pranoi të komentojë nëse SHBA-të kishin pranuar ndihmën e Ukrainës në fushën e teknologjive të kapjes së dronëve.
E presidenti ukrainas Zelensky u përgjigj duke thënë se "retorika është retorikë". /Telegrafi/