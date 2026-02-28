Valë e re sulmesh, Izraeli sulmon sistemet e mbrojtjes ajrore të Iranit
Një lëshim i ri i raketave balistike nga Irani është zbuluar nga ushtria izraelite.
Sirenat pritet të tingëllojnë së shpejti në Izraelin verior.
Kjo vjen pasi sirenat u dëgjuan në të gjithë Izraelin qendror pak kohë më parë.
Menjëherë pas kësaj, Forcat Ajrore Izraelite nisën një valë të re sulmesh ajrore kundër lansuesve të raketave balistike dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore iraniane në Iranin qendror.
Ndryshe, Vendet në Lindjen e Mesme, Evropë dhe në mbarë botën shprehin frikën për një përfshirje rajonale pas sulmeve të shumëpritura të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit.
Bashkimi Evropian paralajmëron se situata në rajon është “e rrezikshme” dhe bën thirrje për mbrojtjen e civilëve në çdo konflikt. /Telegrafi/
