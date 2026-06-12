Osmani intervistë në France24, kundërshton gazetarin që e quan UÇK-në ‘separatiste’
Vjosa Osmani në një intervistë për France24 ka kundërshtuar një deklaratë të gazetarit që e cilësoi UÇK-në si “separatiste”, duke theksuar se ajo ishte forcë çlirimtare.
“Sot është 12 qershori, një nga datat më të rëndësishme në historinë e Kosovës, ku jo separatistët siç e përmendët ju, por çlirimtarët, së bashku me mbështetjen e forcave të NATO-s, çliruan Kosovën nga një regjim gjenocidal”, u shpreh Osmani.
Në të njëjtën intervistë, ajo theksoi nevojën për kompromis mes partive politike në Kosovë për krijimin e institucioneve të qëndrueshme.
Osmani po ashtu sugjeroi bashkëpunim me të gjitha partitë, përveç Lista Serbe.
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