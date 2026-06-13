Trump takim me Macronin dhe udhëheqësit e Lindjes së Mesme në samitin e G7
Donald Trump dhe Volodymyr Zelensky do të marrin pjesë në të njëjtin takim pune të samitit të G7 në Francë të martën, dhe presidenti amerikan do të darkojë në Versajë të mërkurën me Emmanuel Macron.
Kjo darkë, pas përfundimit të samitit të G7 që do të mbahet nga e hëna në të mërkurën në Evian, është një mënyrë për të festuar 250-vjetorin e pavarësisë së SHBA-së në një “vend simbolik për miqësinë franko-amerikane , ku traktati që e sanksiononte atë u nënshkrua në vitin 1783”, sipas presidencës franceze.
Trump do të ketë një takim dypalësh me presidentin francez pas mbërritjes së tij.
Ai do të ketë gjithashtu takime private me udhëheqësit e Katarit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Egjiptit dhe Indisë.
Presidenti amerikan dhe Zelensky “mund të takohen në margjinat” e takimit të punës të së martës , tha një zyrtar i lartë amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, duke theksuar se një takim zyrtar dypalësh nuk ishte në agjendën e presidentit amerikan.
Zyrtari tha se Trump është “i vetmi” udhëheqës ndërkombëtar i aftë për t’i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, por nuk pranoi të jepte detaje të mëtejshme.
Përshpejtimi i bisedimeve për një marrëveshje midis SHBA-së dhe Iranit për t’i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme pritet të jetë në qendër të samitit të G7-ës.
Një çështje që mund të diskutohet është pjesëmarrja e Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar në operacionet e vendosjes së minave në Ngushticën e Hormuzit, sipas zyrtarit amerikan.
Sipas Shtëpisë së Bardhë, presidenti amerikan synon të zhvillojë diskutime me partnerët e tij mbi Inteligjencën Artificiale, imigracionin, inovacionin dhe energjinë. /Telegrafi/