Muajt e planifikimit pas misionit amerikano-izraelit për të synuar udhëheqësin suprem të Iranit
Sulmi që vrau udhëheqësin suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, nuk ndodhi në mes të natës, siç mund të pritej, por në mes të mëngjesit.
Kjo ndodhi sepse SHBA-të dhe Izraeli vendosën të përfitonin nga një informacion i rëndësishëm inteligjence që kishte mbërritur orë më parë.
Për muaj të tërë, ata kishin pritur për një moment mundësie kur figura të larta iraniane mund të takoheshin, dhe mësuan se Khamenei do të ishte në një kompleks në qendër të Teheranit të shtunën në mëngjes.
Ata gjithashtu kishin një përcaktim të vendndodhjes së figurave të tjera të larta ushtarake dhe të inteligjencës që takoheshin në të njëjtën kohë, transmeton Telegrafi.
Për muaj të tërë, SHBA-të dhe Izraeli kishin ndjekur lëvizjet e udhëheqësit suprem. Metodat e sakta që përdorën janë sekrete, megjithëse presidenti i SHBA-së, Donald Trump në një postim në mediat sociale i la të kuptoheshin.
"Ai nuk ishte në gjendje të shmangte inteligjencën tonë dhe sistemet shumë të sofistikuara të ndjekjes", pati deklaruar Trump, transmeton Telegrafi.
Ky mund të ketë qenë një burim njerëzor që raportonte, por mund të ketë më shumë të ngjarë të jetë ndjekje teknike e individëve iranianë.
Në luftën 12-ditore të qershorit të kaluar, Izraeli shënjestroi shkencëtarë dhe zyrtarë të lidhur me programin bërthamor të Iranit, dhe u raportua se kishte përdorur depërtimin në sistemet e telekomunikacionit dhe telefonisë mobile për të kuptuar lëvizjen e individëve.
Kjo përfshinte ndonjëherë gjurmimin e lëvizjeve të truprojave që ishin të lidhur me zyrtarë kyç.
Në planin afatgjatë, kjo mund të ndihmojë në ndërtimin e një "model jete" për të parashikuar dhe kuptuar aktivitetin, si dhe për të kërkuar momente cenueshmërie.
Irani e dinte se udhëheqësi suprem ishte në shënjestër të armiqve të tij dhe kështu dështimi për të identifikuar dhe trajtuar këto cenueshmëri në muajt ndërmjetës, sugjeron një dështim të thellë për sigurinë dhe kundërzbulimin iranian ose përndryshe aftësinë e Izraelit dhe SHBA-së për të vazhduar të përshtatin metodat e tyre për të gjetur mënyra të reja gjurmimi.
Iranianët gjithashtu mund të kenë llogaritur se një sulm gjatë ditës ishte më pak i mundshëm.
Në këtë rast, thotë New York Times, inteligjenca erdhi nga CIA, por iu kalua Izraelit për të kryer sulmin aktual.
Shenjat janë se ekziston një ndarje e punës ku Izraeli përqendrohet në sulme për të goditur objektivat e lidershipit dhe SHBA-të më shumë në objektivat ushtarake.
Çështja kryesore ishte se inteligjenca ofroi njoftim të mjaftueshëm paraprak për lëvizjet e udhëheqësit suprem dhe ato të zyrtarëve të tjerë, për të qenë në gjendje të planifikonte një sulm duke përdorur avionë që mund të qëllonin raketa me rreze të gjatë veprimi.
Në vend të një sulmi të vetëm me prerje koke, plani ishte që ky sulm të sinjalizonte nisjen e një fushate më të gjerë dhe u shty përpara për të përfituar nga dritarja e mundësisë.
Avionëve izraelitë mund t'u duhen rreth dy orë për të arritur në Teheran, por nuk është e qartë se sa larg i qëlluan municionet e tyre.
Kur u mor vendimi, raportohet se avionët izraelitë përdorën 30 bomba për të sulmuar kompleksin rreth orës 09:40 .
Kjo mund të ketë ndodhur sepse udhëheqësi suprem po përdorte ende një bunker nëntokësor poshtë kompleksit për mbrojtjen e tij (megjithëse jo siç thuhet, një nga më të thellit që ka regjimi).
Mund të jenë dashur municione të shumta për të gërmuar mjaftueshëm thellë për t'u siguruar që do të godisnin objektivin.
U goditën edhe vende të tjera në kryeqytetin iranian, përfshirë zyrën e presidentit Masoud Pezeshkian, i cili më vonë lëshoi një deklaratë dhe tha se ishte i sigurt.
Tre zyrtarë të lartë të mbrojtjes iranianë janë konfirmuar të vdekur nga Irani, përfshirë sekretarin e Këshillit të Mbrojtjes, Ali Shamkhani, Ministrin e Mbrojtjes, gjeneral brigade Aziz Nasirzadeh dhe komandantin e IRGC-së, gjeneral Mohammad Pakpour.
Kur avionët u përplasën, ishte mesi i natës në Mar-a-Lago në Florida, ku presidenti Trump ishte mbledhur së bashku me disa nga zyrtarët e tij të lartë për të monitoruar ngjarjet.
Do të duheshin orë të tëra para se të vinte konfirmimi se udhëheqësi suprem ishte vrarë.
Megjithatë, Irani ishte përgatitur për këtë mundësi, me raportime se planet për trashëgiminë jo vetëm të Khameneit, por edhe të një sërë zyrtarësh të lartë ishin vënë në vend.
Kjo do të thotë se ende nuk është e qartë se çfarë do të thotë vrasja për rrjedhën e këtij konflikti. /Telegrafi/