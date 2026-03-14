Këshilltari i bën thirrje Trumpit: SHBA duhet të tërhiqet nga Irani
Një këshilltar i afërt i presidentit amerikan, Donald Trump ka bërë thirrje që Shtetet e Bashkuara të gjejnë një mënyrë për t’u tërhequr nga konflikti i tyre me Iranin.
David Sacks, i cili ka shërbyer si drejtues për inteligjencën artificiale dhe kriptovalutat nën administratën e Trumpit, foli për këtë çështje gjatë “podcast” All‑In.
Ai tha se “kjo është një kohë e mirë për të shpallur fitoren dhe për t’u larguar”, duke sugjeruar se një përfundim i konfliktit do të ishte në përputhje me interesat e tregjeve financiare, shkruan reuters.
Sacks theksoi se tregjet do të reagojnë pozitivisht ndaj një sinjali që tregon fundin e tensioneve, duke e konsideruar këtë hap si një mundësi për stabilitet ekonomik dhe politik.
Sipas tij, një tërheqje strategjike në këtë moment do të shërbente si një fitore simbolike dhe një mesazh i qartë se SHBA mund të menaxhojë konfliktet ndërkombëtare pa humbje të mëdha.
Ndryshe, SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar edhe sot me sulme ndaj Iranit. /Telegrafi/