Tregu i naftës u vu nën presion pasi paralajmërimet e ashpra ngritën shqetësime për ndërprerje të mëtejshme të rrjedhave globale të energjisë, ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme u përshkallëzua.

Çmimi i naftës së papërpunuar amerikane West Texas Intermediate (WTI) u rrit me më shumë se 6%, duke arritur mbi 86 dollarë për fuçi.

Çmimi i naftës së papërpunuar ndërkombëtare Brent u rrit me më shumë se 4%, duke u tregtuar mbi 89 dollarë për fuçi.

Më herët, ministri i energjisë i Katarit, Saad al-Kaabi, paralajmëroi se eksportuesit e Gjirit mund të detyrohen të pezullojnë prodhimin për shkak të luftës dhe se do të duhen "javë deri në muaj" për të rikthyer furnizimet pas sulmit me dron iranian.

Trump: Nuk ka marrëveshje me Iranin pa dorëzim pa kushte

Ai paralajmëroi se lufta në Lindjen e Mesme mund të “rrëzojë ekonomitë e botës”, duke parashikuar se të gjithë eksportuesit e energjisë së Gjirit do të ndalonin prodhimin brenda pak ditësh dhe do ta çonin naftën në 150 dollarë për fuçi.

Tregjet u tronditën gjithashtu nga një sulm që detyroi mbylljen e një fushe nafte të drejtuar nga SHBA-të në rajonin autonom të Kurdistanit të Irakut.

Ndërsa tensionet e sigurisë vazhdojnë të rriten në Irakun verior, të premten u raportuan shpërthime pranë aeroportit të Erbilit dhe një sulm detyroi mbylljen e një fushe nafte të operuar nga kompania amerikane HKN Energy.

Kjo ndërprerje ka shtuar frikën e tregut se përshkallëzimi i konfliktit në rajon mund të kërcënojë furnizimet globale me naftë. /Telegrafi/

Nga BotaBotë