Si lufta SHBA-Izrael kundër Iranit krijoi një "vrimë të madhe të zezë" në hapësirën ajrore globale
Një luftë që ka përfshirë Lindjen e Mesme ka “pastruar qiellin e rajonit”, duke i detyruar linjat ajrore të bëjnë plane drastike për ridrejtim dhe duke lënë një boshllëk të madh në hapësirën ajrore globale zakonisht të ngarkuar.
Me Izraelin dhe SHBA-në që bombardojnë Iranin ditë pas dite - dhe Teheranin që përgjigjet me valë sulmesh me raketa dhe dronë - linjat ajrore janë detyruar të devijojnë aeroplanët e tyre të pasagjerëve larg Gjirit ose të rrezikojnë një aksident katastrofik.
Si u mbyll hapësira ajrore?
Hapësira ajrore e botës është e ndarë në Rajone Informacioni Fluturimi (FIR), të cilat ndjekin gjerësisht kufijtë ndërkombëtarë.
Qeveritë zakonisht janë përgjegjëse për rajonet sipër tyre, duke ofruar shërbime të trafikut ajror.
Në një situatë ekstreme, si një luftë rajonale, autoritetet do të njoftojnë aeroplanët se po kufizojnë ose mbyllin FIR-et e tyre duke lëshuar një njoftim të quajtur Notam, ose Njoftim për Misionet Ajrore.
FIR të shumta në Lindjen e Mesme janë mbyllur që nga fillimi i bombardimeve, duke krijuar një boshllëk prej 2.8 milion km katrorë (1.08 milion milje katrore):
Por nuk janë vetëm qeveritë që “zbrazin qiejt”.
Kompanitë ajrore marrin vendime se ku të mos fluturojnë bazuar në një numër faktorësh, duke përfshirë paralajmërimet nga vendet ku janë të regjistruara (si Mbretëria e Bashkuar për British Airways ose India për Air India) dhe nëse siguruesit e tyre do të mbulojnë një fluturim mbi zona të rrezikshme.
E ekipet e dispeçerëve monitorojnë vazhdimisht ngjarjet për të siguruar rrugë të sigurta.
Departamenti i Luftës i SHBA-së publikon pamjet - momenti kur nëndetësja amerikane hedh në erë anijen luftarake iraniane
"Në fund të fundit, vendimi nëse një pjesë e hapësirës ajrore është e sigurt për të fluturuar pasagjerët tuaj përmes saj është ai i kompanisë ajrore dhe dispeçerëve të linjës ajrore, varësisht nga niveli i rrezikut", thotë ish-piloti ushtarak britanik dhe eksperti i aviacionit David Learmount.
Kjo shpjegon situatën në hapësirën ajrore kryesisht të zbrazët mbi Libanin, e cila po goditet nga sulmet izraelite, thuhet në shkrimin e The Guardian, përcjell Telegrafi.
Ndërsa FIR i Libanit nuk është teknikisht i mbyllur, shumica e kompanive ajrore nuk do të rrezikojnë të fluturojnë atje.
Çfarë kanë bërë kompanitë ajrore?
Ka pasur ndryshime të rëndësishme në rrugët kryesore të Lindjes së Mesme që lidhin Evropën, Afrikën dhe Azinë.
Kur filluan bombardimet të shtunën, kompanitë ajrore ishin në gjendje të fillonin menjëherë ridrejtimin, si një tufë zogjsh, pasi ka pasur planifikim emergjence për vite me radhë, në të cilin rrugët e Lindjes së Mesme që shmangin “disa vende të nxehta” ishin planifikuar tashmë.
Në shumë raste, aeroplanët reaktivë do t'i kishin këto rrugë të programuara paraprakisht në sistemet e tyre të navigimit.
Dy mundësi kryesore ridrejtimi janë shfaqur për linjat ajrore - njëra që kalon në veri në Kaukaz, por nën hapësirën ajrore të mbyllur të Ukrainës dhe tjetra që kanalizon trafikun ajror në jug përmes Egjiptit, por edhe Arabisë Saudite dhe Omanit, të cilat po përjetojnë sulme të ndërprera.
Këto korridore po “thithin” trafikun e zhvendosur, por gjithashtu po krijojnë një pikë bllokimi, gjë që shpjegon pse vonesat dhe anulimet po rriten gjithnjë e më shumë.
"Ky problem nuk po përmirësohet, po përkeqësohet", tha Learmount. "Mund të shihni modelet e mënyrës se si po lëvizin aeroplanët...".
Pse disa fluturime po operojnë?
Aeroportet kryesore në rajon, përfshirë aeroportin më të ngarkuar në botë nga tranzitet ndërkombëtare, Dubai, janë mbyllur kryesisht për ditë të tëra.
Transportuesit vendas Emirates, Qatar Airways dhe Etihad Airways janë prekur thellësisht.
Megjithatë, operacionet e kufizuara kanë filluar të rifillojnë për riatdhesimin dhe tranzitin thelbësor.
Kjo mund të ndodhë në kushte të rrepta. Për shembull, FIR i Emirateve është pjesërisht i mbyllur, por fluturimet mund të operojnë me leje të veçantë.
Kjo është arsyeja pse fluturime të rastit mund të shihen duke fluturuar në hapësirë ajrore në dukje të mbyllur në faqet e internetit të gjurmimit të fluturimeve.
Hapësira ajrore e Omanit gjithashtu mbetet e hapur, pavarësisht disa sulmeve.
Cili është ndikimi?
Vonesa, anulime dhe kosto të mëdha financiare.
Ja një grafik që tregon shkallën e ndikimit tek operatorët kryesorë në rajon:
Steve Fox, drejtori i kontrollit të operacioneve në ofruesin kryesor të shërbimeve të kontrollit të trafikut ajror në Mbretërinë e Bashkuar, Nats, tha në një postim në blog se "vrima e zezë e madhe" në hapësirën ajrore të Lindjes së Mesme po krijonte një situatë në të cilën linjat ajrore kishin "itinerare, kohë fluturimi dhe furnizime karburanti dukshëm më të gjata".
E gjithë kjo kushton para, dhe ka pasur një shitje të aksioneve të linjave ajrore.
Ajo që duket e sigurt, shkroi Fox, "është se gjërat do të jenë të pasigurta për një kohë të caktuar". /Telegrafi/