Departamenti i Luftës i SHBA-së publikon pamjet - momenti kur nëndetësja amerikane hedh në erë anijen luftarake iraniane
Departamenti i Luftës i SHBA-së ka publikuar pamje të momentit kur një torpedo goditi një anije luftarake iraniane pranë Sri Lankës.
Si pasojë, raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, të paktën 80 persona u vranë në sulmin në Oqeanin Indian, sipas zëvendësministrit të jashtëm të Sri Lankës.
https://t.co/PiqQpVIrMu
— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 4, 2026
Ai tha se anija po kthehej në Iran nga një port në Indinë lindore.
Ndërsa Pete Hegseth, sekretari i mbrojtjes i SHBA-së, tha se sulmi amerikan përfaqësonte "mbytjen e parë të një anijeje armike nga një torpedo që nga Lufta e Dytë Botërore".
Hegseth on Iran:
Yesterday in the Indian Ocean, an American submarine sank an Iranian warship that thought it was safe in international waters.
pic.twitter.com/VoPvGgCtLq
— Clash Report (@clashreport) March 4, 2026
"Ashtu si në atë luftë... ne po luftojmë për të fituar", ka thënë ai. /Telegrafi/
