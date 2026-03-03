Nën kaosin e menjëhershëm të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit qëndron edhe një çështje jo pak e rëndësishme, ndikimi i saj në çmimin e naftës.

Por cili vend mban rezervat më të mëdha të lëndëve djegëse fosile?

Sipas një shkrimi të mediave të huaja, përcjell Telegrafi, aktualisht, rezervat e provuara tregojnë se Venezuela kryeson me 303 miliardë fuçi, e ndjekur nga Arabia Saudite (267 miliardë) dhe Irani (~208 miliardë), me OPEC-un që kontrollon mbi 60% të totalit.

Vendet me rezervat më të mëdha të naftës:

1. Venezuela – 303 miliardë fuçi

2. Arabia Saudite – 267 miliardë

3. Irani – 209 miliardë

4. Kanadaja – 163 miliardë

5. Iraku – 145 miliardë

6. Emiratet e Bashkuara Arabe – 113 miliardë

7. Kuvajti – 102 miliardë

8. Rusia – 80 miliardë

9. Libia – 48 miliardë

10. SHBA – 45 miliardë...

Nga BotaBotë