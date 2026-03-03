Cilat janë vendet kryesore me rezervat më të mëdha të naftës - ku renditet Irani?
Nën kaosin e menjëhershëm të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit qëndron edhe një çështje jo pak e rëndësishme, ndikimi i saj në çmimin e naftës.
Por cili vend mban rezervat më të mëdha të lëndëve djegëse fosile?
Sipas një shkrimi të mediave të huaja, përcjell Telegrafi, aktualisht, rezervat e provuara tregojnë se Venezuela kryeson me 303 miliardë fuçi, e ndjekur nga Arabia Saudite (267 miliardë) dhe Irani (~208 miliardë), me OPEC-un që kontrollon mbi 60% të totalit.
Vendet me rezervat më të mëdha të naftës:
1. Venezuela – 303 miliardë fuçi
2. Arabia Saudite – 267 miliardë
3. Irani – 209 miliardë
4. Kanadaja – 163 miliardë
5. Iraku – 145 miliardë
6. Emiratet e Bashkuara Arabe – 113 miliardë
7. Kuvajti – 102 miliardë
8. Rusia – 80 miliardë
9. Libia – 48 miliardë
10. SHBA – 45 miliardë...
Countries with the Most Oil Reserves 🛢
1. 🇻🇪 Venezuela – 303 Billion Barrels
2. 🇸🇦 Saudi Arabia – 267 Billion
3. 🇮🇷 Iran – 209 Billion
4. 🇨🇦 Canada – 163 Billion
5. 🇮🇶 Iraq – 145 Billion
6. 🇦🇪 UAE – 113 Billion
7. 🇰🇼 Kuwait – 102 Billion
8. 🇷🇺 Russia – 80 Billion
9. 🇱🇾 Libya –… pic.twitter.com/Y6TlpzEPGH
