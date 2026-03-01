Irani konfirmon vdekjen e shefit të forcave të armatosura dhe ministrit të Mbrojtjes
Ministri i mbrojtjes i Iranit dhe shefi i shtabit të forcave të armatosura u vranë të dy në sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit të shtunën, konfirmoi media shtetërore iraniane.
Gjeneral-lejtnant Abdolrahim Mousavi, i cili ka udhëhequr forcën e armatosur që kur paraardhësi i tij u vra gjatë konfliktit 12-ditor qershorin e kaluar, vdiq në sulmet e së shtunës, konfirmoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim, shkruan CNN, përcjell Telegrafi.
Ministri i mbrojtjes i vendit, Aziz Nasirzadeh, u vra gjithashtu, raportoi Tasnim.
Më parë, Irani konfirmoi vdekjen e dy figurave të tjera kyçe: Gjeneral-Major Mohammad Pakpour, i cili drejtoi Korpusin elitar të Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC), dhe Ali Shamkhani, sekretar i këshilltarit të mbrojtjes.
Lajmi vjen pasi udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, u vra në kompleksin e tij në kryeqytetin Teheran, raportuan mediat shtetërore iraniane.
Khamenei u vra "në zyrën e tij në shtëpinë e udhëheqësit" ndërsa "kryente detyrat e tij" në kohën e sulmit herët të shtunën, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Fars, shkruan CNN, përcjell Telegrafi.
Qeveria iraniane tha në një deklaratë se “ky krim i madh nuk do të mbetet kurrë pa përgjigje dhe do të kthejë një faqe të re në historinë e botës islamike”. /Telegrafi/