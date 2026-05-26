Garda Revolucionare e Iranit thotë se ka të drejtë të përgjigjet ndaj çdo shkeljeje të armëpushimit nga SHBA-ja
Garda Revolucionare Iraniane ka thënë se ka të drejtë të përgjigjet ndaj çdo shkeljeje të armëpushimit nga SHBA-ja, pasi Uashingtoni nisi sulme në Iranin jugor gjatë natës.
Komanda Qendrore Amerikane i quajti sulmet "vetëmbrojtje" dhe tha se ato kishin në shënjestër "vende lëshimi raketash dhe anije iraniane që përpiqeshin të vendosnin mina".
IRGC tha se kishte identifikuar "aeroplanë luftarakë dhe dronë amerikanë" në një deklaratë të transmetuar nga media shtetërore - një referencë e dukshme për sulmet, transmeton Telegrafi.
Udhëheqësi suprem i Iranit thotë se SHBA-të nuk do të kenë më një strehë të sigurt në rajonin e Gjirit
Tha se rrëzoi një dron MQ-9 kur aktivizoi mbrojtjen e saj dhe gjithashtu pretendoi se kishte detyruar një dron tjetër dhe një aeroplan luftarak amerikan të "iknin".
"IRGC ka paralajmëruar kundër çdo shkeljeje të armëpushimit nga ushtria agresive amerikane dhe e konsideron të drejtën e saj për përgjigje reciproke legjitime dhe të sigurt", shtuan iranianët. /Telegrafi/