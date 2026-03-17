MINUTË PAS MINUTE - Gjithçka që po ndodh në Iran dhe në Lindjen e Mesme
Më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan një operacion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit.
Ndërkohë ka ardhur një përgjigje nga Irani, duke sulmuar në drejtim të Izraelit dhe në drejtim të bazave ushtarake amerikane në rajon.
Kështu, lufta në Iran ka hyrë në javën e tretë pa asnjë shenjë të një përparimi që mund të ndalonte përshkallëzimin.
17/03/2026 19:01-Netanyahu ende po përpiqet të tregojë se është gjallë
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu ka takuar ambasadorin amerikan në Izrael, Mike Huckabee.
Mike Huckabee: Dëshiroja të dinit që Presidenti më kërkoi të vij dhe të sigurohem që jeni mirë.”
Netanyahu Po, Mike. Po. Jam gjallë. Ne bëjmë shtrëngim duarsh me pesë gishta në secilën dorë, e dini. Po i çrrënjosim këta të çmendur që do të donin të zhvillonin armë bërthamore dhe mjetet për t’i dërguar në çdo qytet amerikan pas shkatërrimit të Izraelit. Ata nuk do ta bëjnë këtë. Ne do t’i çrrënjosim ata.”
Mike Huckabee: E dua këtë. Faleminderit, Zoti Kryeministër.
17/03/2026 18:57-Trump nuk ka frikë se Irani mund të bëhet Vietnam
Gazetari: Nëse vendosni trupa në Iran, do të jetë një Vietnam tjetër. A keni frikë nga kjo?
Trump: Jo, nuk kam frikë nga asgjë.
17/03/2026 18:46-Macron tregoi pse Franca refuzoi kërkesën e Trumpit për ndihmë në Iran
Presidenti francez, Emmanuel Macron, deklaroi se “Franca kurrë nuk do të marrë pjesë në operacione për hapjen ose sigurimin e Gjirit të Hormuzit në kontekstin aktual”.
Ai shtoi se vendi i tij është i gatshëm të angazhohet vetëm sapo situata të qetësohet dhe “thelbi i bombardimeve të ketë ndaluar”, duke përdorur një term të gjerë për të treguar se nuk ka një afat të qartë kohor...më shumë.
17/03/2026 18:26-Bota përballet me urinë për shkak të luftës në Iran
Deri në 45 milionë njerëz mund të përballen me mungesë ushqimi nëse lufta vazhdon deri në verë.
Programi Botëror i Ushqimit paralajmëron se situata po afron në një pikë kritike.
Numri i njerëzve që vuajnë nga uria në mbarë botën mund të tejkalojë një rekord prej 319 milionë.
17/03/2026 18:00-E refuzuan shumica e vendeve të NATO-s, vjen reagimi i ashpër i Trumpit
Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, foli përsëri për mundësinë e përfshirjes së aleatëve të NATO-s në çlirimin e Ngushticës të Hormuzit dhe njoftoi se shumica e vendeve i kanë refuzuar kërkesat.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social Truth Social, ai tha se nuk e çudit kjo sjellje e vendeve anëtare të NATO-s...më shumë.