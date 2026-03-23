Irani mohon bisedimet me SHBA-në, ndërsa Trump pretendon "pika kryesore të marrëveshjes"
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, tha se Irani nuk ka zhvilluar negociata me Shtetet e Bashkuara, duke hedhur poshtë pretendimet e presidentit Donald Trump se Uashingtoni dhe Teherani kanë bërë përparim të rëndësishëm në bisedime.
Duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari të IRNA-s nëse SHBA-të janë tërhequr nga kërcënimet kundër infrastrukturës kritike të Iranit, Baghaei tha se ditët e fundit janë marrë mesazhe përmes "vendeve mike" që përcjellin një kërkesë të SHBA-së për negociata për t'i dhënë fund luftës.
Irani u përgjigj "në mënyrë të përshtatshme" në përputhje me atë që ai e quajti "qëndrimet parimore të vendit", transmeton Telegrafi.
Baghaei tha se përgjigjet e Iranit përfshinin paralajmërime për atë që ai e përshkroi si pasoja të rënda nëse infrastruktura kritike e Iranit sulmohej.
Ai shtoi se çdo veprim kundër infrastrukturës energjetike të Iranit do të përballej me një përgjigje "vendimtare, të menjëhershme dhe efektive" nga forcat e armatosura të Iranit, raportoi IRNA.
Zëdhënësi gjithashtu hodhi poshtë çdo negociatë ose bisedë me Shtetet e Bashkuara gjatë asaj që ai e quajti 24 ditët e fundit të një "lufte të imponuar".
Ai tha se qëndrimi i Iranit mbi Ngushticën e Hormuzit dhe kushtet për përfundimin e luftës nuk kanë ndryshuar, sipas IRNA-s.
Më herët sot, Trump tha se Shtetet e Bashkuara kishin arritur "pika të rëndësishme marrëveshjeje" me Iranin pas diskutimeve që vazhduan deri vonë të dielën me dy të dërguar të lartë të SHBA-së.
Duke folur me gazetarët në një aeroport në West Palm Beach, Florida, pasi kaloi fundjavën në rezidencën e tij në Mar-a-Lago, Trump tha se bisedimet prodhuan përparim, por nuk dha detaje për fushëveprimin e plotë të diskutimeve.
"Do të shohim se ku do të çojnë ato", tha ai. /Telegrafi/