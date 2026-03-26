SHBA për “goditjen përfundimtare” kundër Iranit - cilat janë katër opsionet në tryezë?
Sipas raportimeve të fundit nga Axios, Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë disa opsione ushtarake ndaj Iranit, në rast se bisedimet diplomatike nuk japin rezultate.
Zyrtarët amerikanë paralajmërojnë se strategjitë e mundshme përfshijnë operacione tokësore dhe ajrore në zona strategjike të Gjirit të Hormuzit.
Burimet amerikane të sigurisë raportojnë se në tryezë janë katër skenarë të mundshëm:
Kontrolli i Ishullit Kharg – pikë kyçe për eksportin e naftës iraniane.
Infiltrimi në Ishullin Larak – për të siguruar hyrjen në Gjirin e Hormuzit.
Zëvendësimi i ishujve strategjikë si Abu Musa dhe dy ishujt e vegjël – për të ruajtur ndikimin mbi hyrjen perëndimore të Gjirit.
Bllokada e anijeve që eksportojnë naftë iraniane – një hap që do të ndikonte direkt në tregjet globale të energjisë.
Ndryshe, Shtetet e Bashkuara po planifikojnë gjithashtu mundësinë e operacioneve më të gjera brenda territorit iranian, përfshirë sulme ajrore ndaj objektivave kyç dhe kontrolle mbi rezervat e uraniumit.
Zyrtarët nënvizojnë se këto janë ende skenarë të diskutuar dhe nuk ka vendime përfundimtare, ndërsa tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit mbeten të larta.
Nëse bisedimet dypalëshe dështojnë, presidenti amerikan, Donald Trump mund të zgjedhë një nga këto opsione si mënyrë për të treguar forcë ose për të krijuar një situatë që mund të prezantohet si fitore politike. /Telegrafi/