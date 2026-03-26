Kush ishte Alireza Tangsiri, shefi i marinës së Gardës Revolucionare të Iranit, që Izraeli pretendon se e ka vrarë?
Komandanti i marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) Alireza Tangsiri, të cilin Izraeli pretendon se e ka vrarë, është një figurë e njohur ushtarake në Iran.
Ai ka udhëhequr forcat detare të IRGC-së për vite me radhë, dhe dihet se ka punuar gjerësisht në zhvillimin e pozicionit dhe aftësive të saj teknike.
Ai është gjithashtu përgjegjës për zhvillimin e dronëve për përdorim detar, transmeton Telegrafi.
Në javët e fundit, duket se ai ishte në qytetin bregdetar iranian të Bandar Abbas, duke mbikëqyrur drejtpërdrejt përpjekjet e qeverisë iraniane për të mbyllur Ngushticën e Hormuzit.
Ai ka qenë gjithashtu aktiv në llogarinë e tij në X, ose të paktën kushdo që e drejton atë, duke ofruar përditësime se cilat anije lejohen të kalojnë nëpër ngushticë.
Tangsiri, i emëruar nga i ndjeri udhëheqësi suprem Ajatollah Ali Khamenei, është një nga figurat kryesore në të cilat mbështetej udhëheqja në Iran.
Ai ishte një nga komandantët që i mbijetoi dy valëve të atentateve në 2025 dhe 2026. /Telegrafi/