SHBA-të po shtojnë forcat në Lindjen e Mesme pavarësisht bisedimeve për negociata
Edhe pse administrata Trump këmbëngul se negociatat janë duke u zhvilluar, qeveria amerikane po vazhdon të dërgojë trupa në Lindjen e Mesme.
Gjatë ditëve të fundit, është raportuar se si po dërgohen Marinsat në rajon - rreth 2,500 nga Kalifornia, me tre anije luftarake. Këto janë forca të operacioneve speciale.
Dhe tani po raportohet se do të vendoset edhe Divizioni i 82-të Ajror. Kjo është një njësi reagimi të shpejtë që mund të vendoset brenda rreth 24 orësh.
Ata janë të përfshirë në operacione speciale dhe ka shumë spekulime rreth asaj që do të bëjnë atje, transmeton Telegrafi.
Disa thonë se mund të përfshihen në operacione në ishullin Kharg. Kjo është referuar nga Trump si xhevahiri i kurorës, vendi ku Irani eksporton pjesën më të madhe të naftës së tij.
Do të ishte një operacion jashtëzakonisht i vështirë, kryesisht sepse do të thoshte se forcat amerikane ndoshta do të angazhoheshin kundër Iranit.
Dhe kjo është shumë e papëlqyeshme në SHBA. Quhet vendosja e ushtarëve në terren.
Pra, sigurisht që administrata Trump është duke e shtuar retorikën, ndërkohë që po vendos më shumë trupa dhe duke thënë gjithashtu se po zhvillohen negociata.
Por shumica e njerëzve në SHBA duan vetëm të dinë se sa do të zgjasë kjo luftë. /Telegrafi/